Метеозависимость: миф или реальность?

Метеозависимость не признана заболеванием

0:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Софья Хасиева в интервью "Вечерней Москве" рассказала о симптоматике и сущности метеозависимости.

Фото: ca-times.brightspotcdn. com/dims4/default/97f3567/2147483647/strip/true/crop/4032x3024+0+0/resize/1200x900!/quality/80/?url=https%3A%2F%2Fcalifornia-times-brightspot.s3.amazonaws.com%2Fcd%2Fb1%2Fc6cb08674c1db7b7bb35fae2dd7e%2Fdark.jpeg

Она рассказала, что метеозависимость не является официально признанным заболеванием. Непосредственное влияние изменений атмосферного давления на организм человека не выявлено, и поэтому метеозависимость связана с психосоматикой человека, когда его физиологическое состояние определяется психологическим состоянием. Поэтому всегда стоит придерживаться мнения, что "у природы нет плохой погоды".