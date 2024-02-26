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Метеозависимость: миф или реальность?

Метеозависимость не признана заболеванием

0:32
Здоровье

Терапевт Софья Хасиева в интервью "Вечерней Москве" рассказала о симптоматике и сущности метеозависимости.

Метеозависимость не признана заболеванием
Фото: ca-times.brightspotcdn. com/dims4/default/97f3567/2147483647/strip/true/crop/4032x3024+0+0/resize/1200x900!/quality/80/?url=https%3A%2F%2Fcalifornia-times-brightspot.s3.amazonaws.com%2Fcd%2Fb1%2Fc6cb08674c1db7b7bb35fae2dd7e%2Fdark.jpeg

Она рассказала, что метеозависимость не является официально признанным заболеванием. Непосредственное влияние изменений атмосферного давления на организм человека не выявлено, и поэтому метеозависимость связана с психосоматикой человека, когда его физиологическое состояние определяется психологическим состоянием. Поэтому всегда стоит придерживаться мнения, что "у природы нет плохой погоды". 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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