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Максимальное число зубов на прием: несколько факторов, влияющих на стоматологическое лечение

Стоматолог Мелехова рассказала, сколько зубов можно вылечить за один прием

1:47
Здоровье

Определение количества зубов, которые можно вылечить за один прием, зависит от нескольких факторов, поделилась информацией врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург и главный врач стоматологической клиники Вероника Мелехова.

Стоматолог Мелехова рассказала, сколько зубов можно вылечить за один прием
Фото: openverse by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0

Теоретически, можно вылечить все 32 зуба за один прием, за исключением зубов мудрости, которые часто требуют удаления. Однако следует учитывать несколько моментов. Длительное время пребывания пациента с открытым ртом в кресле стоматолога может негативно сказаться на состоянии височно-нижнечелюстного сустава, мышцах и связках челюсти.

Обычно оптимальное время проведения в кресле стоматолога составляет полтора-два часа. При проведении работ по протезированию это время может быть увеличено. Врач обычно начинает лечение, сосредотачиваясь на одном-двух, максимум трех зубах за раз. Это обусловлено тем, что качественно обработать больше двух-трех зубов за короткий срок практически невозможно.

Также важно помнить, что использование анестезии должно ограничиваться одной областью, чтобы пациент мог контролировать положение зубов и чувствовать себя комфортно после процедур. Стоматолог подчеркнула, что уход за состоянием височно-нижнечелюстного сустава имеет важное значение, и рекомендует избегать его перегрузки, так как это может вызвать осложнения и затянуть процесс лечения. Также, долгое время в стоматологическом кресле может спровоцировать обострение имеющихся проблем с зубами и ртом.

Необходимо уделить особое внимание лечению корневых каналов. В передних зубах целесообразно проводить работу с двумя зубами за раз, в то время как в жевательных зубах рискованно лечить более одного зуба за раз, что может повлиять на качество процедуры и вызвать осложнения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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