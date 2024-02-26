Максимальное число зубов на прием: несколько факторов, влияющих на стоматологическое лечение

Определение количества зубов, которые можно вылечить за один прием, зависит от нескольких факторов, поделилась информацией врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург и главный врач стоматологической клиники Вероника Мелехова.
Теоретически, можно вылечить все 32 зуба за один прием, за исключением зубов мудрости, которые часто требуют удаления. Однако следует учитывать несколько моментов. Длительное время пребывания пациента с открытым ртом в кресле стоматолога может негативно сказаться на состоянии височно-нижнечелюстного сустава, мышцах и связках челюсти.
Обычно оптимальное время проведения в кресле стоматолога составляет полтора-два часа. При проведении работ по протезированию это время может быть увеличено. Врач обычно начинает лечение, сосредотачиваясь на одном-двух, максимум трех зубах за раз. Это обусловлено тем, что качественно обработать больше двух-трех зубов за короткий срок практически невозможно.
Также важно помнить, что использование анестезии должно ограничиваться одной областью, чтобы пациент мог контролировать положение зубов и чувствовать себя комфортно после процедур. Стоматолог подчеркнула, что уход за состоянием височно-нижнечелюстного сустава имеет важное значение, и рекомендует избегать его перегрузки, так как это может вызвать осложнения и затянуть процесс лечения. Также, долгое время в стоматологическом кресле может спровоцировать обострение имеющихся проблем с зубами и ртом.
Необходимо уделить особое внимание лечению корневых каналов. В передних зубах целесообразно проводить работу с двумя зубами за раз, в то время как в жевательных зубах рискованно лечить более одного зуба за раз, что может повлиять на качество процедуры и вызвать осложнения.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.