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Постоянный надоедливый кашель: что является причиной?

Пульмонологи рассказали, что курение считается основной причиной хронического кашля

1:16
Здоровье

Пульмонологи Хоакин Ламела и Альберто Кабальеро Васкес подчеркнули, что причин хронического кашля существует множество. Если кашель продолжается более восьми недель и при этом рентгенологическое обследование грудной клетки показывает нормальные результаты, его можно считать хроническим.

Пульмонологи рассказали, что курение считается основной причиной хронического кашля
Фото: openverse.org by bjornmeansbear is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эксперты отмечают, что хронический кашель может быть следствием различных изменений в дыхательных путях, таких как глотка, гортань, трахея или бронхи. Этот симптом является одним из самых распространенных в клинической практике и затрагивает до 12% населения. По мнению специалистов, одной из основных причин этой проблемы является курение, которое может вызывать сильный кашель у курильщиков, особенно утром. Кроме того, загрязнение окружающей среды оказывает негативное воздействие на дыхательную систему.

Хронический кашель может также возникать вследствие таких состояний, как бронхиальная астма, аллергический и вазомоторный ринит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), рак легких и даже при приеме определенных лекарств. Кроме того, невротический психогенный кашель, при котором нет физических проблем с дыхательной системой, также может быть причиной, подводят итоги врачи.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Колбунцов Юрий
Проводит диагностику и лечение острых и хронических заболеваний терапевтического профиля, в том числе бронхита, ветрянки, гриппа, кори, краснухи, ОРЗ и ОРВИ, пищевого отравления, простуды, скарлатины и др
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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