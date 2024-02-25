Постоянный надоедливый кашель: что является причиной?

Пульмонологи рассказали, что курение считается основной причиной хронического кашля

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пульмонологи Хоакин Ламела и Альберто Кабальеро Васкес подчеркнули, что причин хронического кашля существует множество. Если кашель продолжается более восьми недель и при этом рентгенологическое обследование грудной клетки показывает нормальные результаты, его можно считать хроническим.

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Эксперты отмечают, что хронический кашель может быть следствием различных изменений в дыхательных путях, таких как глотка, гортань, трахея или бронхи. Этот симптом является одним из самых распространенных в клинической практике и затрагивает до 12% населения. По мнению специалистов, одной из основных причин этой проблемы является курение, которое может вызывать сильный кашель у курильщиков, особенно утром. Кроме того, загрязнение окружающей среды оказывает негативное воздействие на дыхательную систему.

Хронический кашель может также возникать вследствие таких состояний, как бронхиальная астма, аллергический и вазомоторный ринит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), рак легких и даже при приеме определенных лекарств. Кроме того, невротический психогенный кашель, при котором нет физических проблем с дыхательной системой, также может быть причиной, подводят итоги врачи.