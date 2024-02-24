Врач раскрыл, какое количество рентгенов и КТ можно делать в год

Врач Сураева рассказала о количестве допустимых КТ и рентгенов в год

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Юлия Сураева поделилась информацией, что многие людди боятся облучения, поэтому они хотят знать, сколько раз в год можно делать рентген и КТ, пишет издание "Аргументы и Факты".

Фото: Pravda.ru

"Количество проводимых исследований не регламентировано. Есть суммарная эффективная доза, которая определена нормативными правовыми актами (ОСПОРБ-99/2010, СанПиН 2.6.1.1192-03). В них прописано, что рекомендуется не превышать дозу выше 0,5 мзВ в год", - пояснила врач.

По ее словам, в зависимости от строения пациента, настроек оборудования получаемая доза за одно обследование может очень разниться. Она добавила, что лучше всего проходить диагностические процедуры только в случае показаний или при диспансеризации.

В случае онкологического заболевания нужно сопоставлять соотношение риска от облучения и пользы. Поэтому каждую клиническую ситуацию нужно рассматривать в индивидуальном порядке. При подозрении на рак нужно делать столько КТ, сколько назначает врач.

Врач отметила, что современное оборудование позволяет снижать дозу облучения там, где это необходимо и допустимо. Сейчас те дозы, которые получает человек для обследования, сопоставимы с бытовым облучением, которому подвергается каждый человек.