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Врач раскрыл, какое количество рентгенов и КТ можно делать в год

Врач Сураева рассказала о количестве допустимых КТ и рентгенов в год

1:24
Здоровье

Врач Юлия Сураева поделилась информацией, что многие людди боятся облучения, поэтому они хотят знать, сколько раз в год можно делать рентген и КТ, пишет издание "Аргументы и Факты".

Врач Сураева рассказала о количестве допустимых КТ и рентгенов в год
Фото: Pravda.ru

"Количество проводимых исследований не регламентировано. Есть суммарная эффективная доза, которая определена нормативными правовыми актами (ОСПОРБ-99/2010, СанПиН 2.6.1.1192-03). В них прописано, что рекомендуется не превышать дозу выше 0,5 мзВ в год", - пояснила врач.

По ее словам, в зависимости от строения пациента, настроек оборудования получаемая доза за одно обследование может очень разниться. Она добавила, что лучше всего проходить диагностические процедуры только в случае показаний или при диспансеризации.

В случае онкологического заболевания нужно сопоставлять соотношение риска от облучения и пользы. Поэтому каждую клиническую ситуацию нужно рассматривать в индивидуальном порядке. При подозрении на рак нужно делать столько КТ, сколько назначает врач.

Врач отметила, что современное оборудование позволяет снижать дозу облучения там, где это необходимо и допустимо. Сейчас те дозы, которые получает человек для обследования, сопоставимы с бытовым облучением, которому подвергается каждый человек.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Дроздова Ирина
Проводит рентгенологические обследования в пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии, урологии, гинекологии, отоларингологии, неврологии, травматологии, ревматологии, эндокринологии, педиатрии маммологии, хирургии
Специалист Шумейко Юлия
Проводит рентгенографию легких, костей носа, черепа, позвоночника, ребер, грудины, ключицы, костей таза, костей конечностей, всех суставов, шейного отдела позвоночника, грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника, все рентгенологические исследования, используемые в оториноларингологии, цистографию, внутривенную урографию, гистеросальпингографию.
Специалист Колхидова Алина
Проводит рентгенологические обследования в пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии, урологии, гинекологии, отоларингологии, неврологии, травматологии, ревматологии, эндокринологии, педиатрии маммологии, хирургии
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