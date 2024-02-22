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Ученые Колумбийского университета США представили способ перевода данных о мозговой активности в аудиовизуальный опыт

Новые технологии сделали возможной запись активности мозга в режиме реального времени

2:08
Здоровье

Информацию, полученную из сложной визуализации мозга, можно представить в виде видео со звуковым сопровождением, что помогает лучше понять процессы, происходящие в мозге человека при определенных действиях. Дэвид Тибодо и его коллеги из Колумбийского университета США показали такой метод в открытом доступе в журнале PLOS ONE 21 февраля 2024 года.

Новые технологии сделали возможной запись активности мозга в режиме реального времени
Фото: openverse by governortomwolf is licensed under CC BY 2.0.

Новейшие технологии позволяют наблюдать активность конкретного участка мозга в реальном времени. Однако обработка большого объема данных бывает сложной и не всегда позволяет увидеть биологические механизмы, лежащие в основе паттернов активности мозга. Тибодо и его коллеги разработали инструмент, который переводит данные визуализации и видеозаписи поведения в аудиовизуальные форматы.

Этот подход позволил им анализировать данные, полученные с помощью различных методов визуализации мозга, включая WFOM и SCAPE. Данный инструмент был успешно применен к данным WFOM. После анализа деятельности нейронов и потоке крови исследователи создали звуковые дорожки, отображающие эти показатели. Затем была создана видеозапись с подопытным животным, с помощью которой ученые наблюдали за тем, что происходит в мозге мыши, когда она выполняет определенное действие или получает определенный стимул, демонстрируя взаимосвязь между активностью нейронов и кровотоком.

Таким образом, стало возможным понять, какая активность мозга соответствует конкретному поведению. Этот инструмент предлагается как дополнительное средство анализа данных нейровизуализации образцов поведения. По словам авторов, прослушивание и просмотр аудиовизуальных представлений "захватывающее занятие, которое задействует способность мозга распознавать и интерпретировать шаблоны".

"Наличие слухового представления данных значительно упрощает видение (и слышание) того, что происходит в одно и то же время ",— заявили авторы исследования.

В целом, такой подход упрощает процесс анализа данных, требующих постоянного внимания и концентрации.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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