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Интервальное голодание: преимущества для мужчин и женщин в современном образе жизни

Диетолог Дианова рассказала, для кого интервальное голодание может быть опасным

2:53
Здоровье

В наши дни многие люди активно прибегают к различным формам интервального голодания, исключая определённые продукты из своего рациона или отказываясь от приема пищи на короткий срок.

Диетолог Дианова рассказала, для кого интервальное голодание может быть опасным
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эта концепция "не-питания" основана на представлении о естественности такого подхода к питанию.

В прежние времена люди тратили значительное количество времени на поиск и приготовление еды, и сами приёмы пищи занимали лишь небольшую часть их дня.

Однако в современном мире доступ к пище практически безграничен. Не требуется затрат времени и усилий на её добычу, и сегодня мы можем питаться в любое время, даже во время отдыха или ночью, употребляя всё, что захотим.

Хотя такой образ жизни значительно отличается от того, что было у наших предков, вопрос о том, насколько интервальное голодание полезно для современного человека и как его правильно практиковать, остается открытым.

В интервью с корреспондентом Общественной Службы Новостей диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова поделилась своим мнением. Она отметила, что этот метод может подойти для большинства людей, так как создаёт дефицит калорий и может помочь в снижении веса.

Однако Дианова подчеркнула, что для людей с заболеваниями желчного пузыря или проблемами желудочно-кишечного тракта, такими как панкреатит, язва, колит или воспаление кишечника, регулярное интервальное голодание может быть неподходящим.

Она также предупредила, что некоторые заболевания, такие как мочекаменная болезнь, могут протекать без симптомов в течение некоторого времени, поэтому рекомендуется пройти обследование перед принятием решения о практике интервального голодания.

Дианова подчеркнула, что психологическое состояние играет важную роль. Она отметила, что любые строгие ограничения в питании могут привести к срывам, особенно у женщин, которые, как правило, более эмоциональны.

Она также отметила, что интервальное голодание может быть эффективным для мужчин, у которых меньше времени на приготовление пищи из-за их рабочего графика и стремления к достижению успеха.

Вместо того чтобы сразу пробовать интервальное голодание, Дианова рекомендует сначала попробовать более рациональные методы создания дефицита калорий. Она подчеркнула, что стремительное снижение калорий может привести к замедлению метаболизма, и поэтому похудение следует осуществлять постепенно для сохранения здоровья кожи и психического благополучия.

Наконец, Дианова призвала людей узнать свой психотип, понять свой организм и его реакцию на ограничения в питании, а также найти более мягкие альтернативы, если это возможно. Она отметила, что многие люди могут иметь заболевания, о которых они не подозревают, и поэтому важно обращаться к врачам для профилактических осмотров.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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