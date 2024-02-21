Этот напиток ни в коем случае нельзя женщинам: последствия будут печальными

Хирург Умнов заявил, что пиво грозит женщинам бесплодием и лишним весом

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление пива негативно сказывается на здоровье как мужчин, так и женщин. Первоначальное увлечение этим напитком может привести к проблемам с бесплодием и потерей сексуальной активности. Об этом предупредил доктор медицинских наук и хирург Александр Умнов.

Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Из-за содержания тяжелых металлов в пиве уровень полового гормона тестостерона у мужчин и женщин снижается. Этот гормон играет важную роль в поддержании мужского здоровья и регулировании процесса размножения у обоих полов. Кроме того, у мужчин употребление пива способствует увеличению выработки женских половых гормонов, таких как эстрогены, что может привести к проблемам с потенцией и гипертрофии молочных желез", — пояснил хирург.

Согласно исследованиям, регулярное потребление пива ведет к изменениям в биологических характеристиках мужчин, приближая их к женскому типу организма, что отрицательно сказывается на репродуктивной функции. Вероятность стать отцом или поддерживать регулярные сексуальные отношения значительно снижается.

Что касается женщин, употребление пива вызывает нарушения в гормональном фоне, что может привести к лишнему весу и развитию гинекологических заболеваний. Негативное воздействие также проявляется в нарушении менструального цикла, а иногда и в полном исчезновении месячных, заключил эксперт.