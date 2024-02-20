Эти продукты на прилавках всегда поддельные: потребители, будьте внимательны

По информации пресс-службы ведомства, существует 7 продуктов, "притворяющихся" здоровыми, но на самом деле несущих определенные риски для здоровья.
Первыми в списке идут сладкие йогурты и творожки. Хотя они кажутся полезными, на самом деле содержат много сахара. Одна порция такого продукта может незаметно превратиться в значительную долю суточной дозы сахара.
Второе место занимают соки и нектары, особенно пакетированные. В них часто содержится незначительное количество витаминов, но много добавленного сахара, который призван улучшить вкус напитка.
Третье место занимают обезжиренные молочные продукты. Чем меньше жира в них содержится, тем менее они полезны, утверждает Роспотребнадзор. Более того, кальций из таких продуктов плохо усваивается, а вкус могут улучшать различные добавленные сахара.
Четвертое место занимают мюсли. В них часто присутствует не только избыток сахара, но и большое количество растительных масел. Кроме того, заявленное количество сухофруктов и орехов может быть преувеличено.
Пятое место занимают каши быстрого приготовления. Они часто содержат измельчённые и пропаренные крупы, что снижает их питательную ценность, оставляя лишь "пустые калории", приправленные сахаром и синтетическими добавками.
Шестое место занимают протеиновые батончики. Производители часто недобросовестно уменьшают калорийность, жирность и содержание углеводов, а завышают показатели белка.
И, наконец, седьмое место занимают продукты без глютена. Заменяя глютен, производители часто добавляют быстрые углеводы, делая продукт менее богатым белком.
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