Что делать, если не пускают к ребенку в больницу или реанимацию? Боритесь до конца

Специалист по медицинскому праву Юлия Борисова поделилась советами по действиям в случае, если вас не допускают в отделение реанимации к вашему родственнику или ребёнку.
Согласно статье 51 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 № 323-ФЗ, родители имеют право на постоянное присутствие со своими детьми в любом отделении медицинского учреждения, включая реанимацию. Обычно для этого достаточно подать соответствующее заявление.
Однако, когда речь идет о посещениях (как взрослых, так и детей), ситуация становится более сложной. Правила посещения определены Приказом Минздрава РФ от 19 августа 2020 г. N 869н "Об утверждении общих требований к организации посещения пациента родственниками и иными членами семьи или законными представителями пациента в медицинской организации...". В нем содержатся условия, при которых посещения могут быть запрещены, например, в случае карантина в учреждении.
Кроме того, существует довольно размытая формулировка о том, что посещение пациента осуществляется с учётом его состояния и интересов других лиц, работающих или находящихся в медицинской организации. Это может стать основанием для отказа в посещении родственников. Однако в любом случае рекомендуется идти на переговоры с медицинским персоналом, а также лучше всего подавать официальные заявления.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.