Как избавиться от усталости: советы психиатра для борьбы с астенией

Психиатр Макеева рассказала, как справиться с синдромом хронической усталости

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если человек испытывает чрезмерную усталость при обычной активности, а отдых не приносит облегчения, это может указывать на наличие астении. Психиатр и ведущий специалист сети клиник Екатерина Макеева, рассказала, что представляет собой это состояние и как с ним бороться.

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Астения может быть следствием различных заболеваний, включая эндокринные расстройства, анемию и вирусные инфекции. Если медицинские обследования не выявляют конкретной причины, то это может быть признаком синдрома хронической усталости (СХУ). Этот синдром диагностируется по методу исключения и чаще всего встречается у женщин.

СХУ может возникнуть после стресса, травмы, хирургического вмешательства или вирусного заболевания, хотя точные причины его появления пока неизвестны.

Эксперт перечислила симптомы СХУ, включая постоянную усталость в течение не менее полугода, снижение активности и работоспособности, отсутствие облегчения после отдыха, усиление усталости при физических нагрузках и стрессе, а также другие признаки, такие как проблемы с концентрацией, головная боль и боли в различных частях тела.

Лечение астении может включать в себя когнитивно-поведенческую терапию для изменения мышления и поведения пациента, а также постепенное увеличение физической активности, что помогает улучшить состояние больного. Медикаментозная терапия, такая как антидепрессанты и снотворные, также может быть рекомендована. Чем раньше начнется лечение, тем легче будет избавиться от синдрома.