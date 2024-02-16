Превентивные меры против менингита: важные аспекты, которые стоит учитывать

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Педиатр Бережанский: как спастись от менингококковой инфекции

1:38
Здоровье

Педиатр Павел Бережанский заявил, что в конце зимы и начале весны увеличивается вероятность заражения менингококковой инфекцией, вызывающей менингит. Несмотря на то, что эта болезнь не является распространенной, она характеризуется высокой смертностью. Каждый год в России от менингококка умирают 10-12 детей.

Педиатр Бережанский: как спастись от менингококковой инфекции
Фото: flickr. com by NIAID is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Заболеваемость обычно невелика (1-2 случая на 100 000 жителей), однако в некоторых регионах она выше: в Центральном федеральном округе, Сибири, Ярославской области, а также в южных регионах, таких как Воронеж и другие. Одним из характерных признаков этого заболевания является звездчатая сыпь, которая появляется при менингококкемии.

К группе риска относятся дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, подростки и молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет (особенно мужчины), призывники, а также те, кто находится в условиях повышенного контакта с другими людьми, например, в студенческих общежитиях или среди туристов, посещающих страны с высоким уровнем заболеваемости. Лечение данного заболевания требует немедленного применения антибиотиков, таких как эритромицин, тетрациклин, ампициллин или левомицетин, которые подавляют рост и развитие менингококка.

Осложнения могут быть различны в зависимости от поражённых органов, поэтому важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Профилактические меры включают в себя вакцинацию, способствующую формированию естественного иммунитета, а также применение антибиотиков при контакте с инфицированным человеком.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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