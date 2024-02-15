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Инфекция ЦМВ, уничтожающего иммунитет: что прежде всего вы должны знать и как защититься

Врач Еделев поделился способами защиты от цитомегаловируса, убивающего иммунитет

3:00
Здоровье

Цитомегаловирус человека, принадлежащий к семейству герпесвирусов, является распространённой и неизлечимой инфекцией. Этот вирус остаётся в организме навсегда, воздействуя на клетки иммунной системы и способен вызвать серьезные заболевания. Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев, рассказал об этом, делая акцент на защите от ЦМВ и его потенциальных проблемах.

Врач Еделев поделился способами защиты от цитомегаловируса, убивающего иммунитет
Фото: flickr.com by NIAID is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По данным ВОЗ, по меньшей мере 40% населения мира являются носителями цитомегаловируса. В России этот процент, согласно различным источникам, колеблется от 73% до 90% в разных регионах, что означает, что значительная часть населения обладает антителами к этому вирусу.

Передача вируса происходит через биологические жидкости, такие как слюна, моча, кровь, вагинальный секрет, слезы, сперма, фекалии и грудное молоко. Однако из-за низкой концентрации вируса в этих выделениях и его неустойчивости для передачи инфекции требуется продолжительный, частый и тесный контакт с носителем.

Цитомегаловирусная инфекция может передаваться от матери к ребёнку как во время беременности, так и после рождения при грудном вскармливании, поцелуях и уходе. Это наиболее распространенная причина врожденных пороков развития у детей в развитых странах.

Предполагается, что около 1 из 200 детей в России рождается с врождённой цитомегаловирусной инфекцией, и приблизительно каждый пятый из них сталкивается с серьёзными проблемами со здоровьем. Симптомы у плода могут включать внутриутробную задержку роста и развития, недоношенность и микроцефалию. У новорождённых с инфекцией высок риск развития младенческой смертности, а также других осложнений, таких как желтуха, точечные кровоизлияния, увеличение печени и селезенки, поражения глаз, легких, печени и потеря слуха.

Цитомегаловирус может подавлять иммунную систему ребенка и быть причиной повышенной заболеваемости и смертности вплоть до взрослой жизни. У новорождённых с ослабленной иммунной системой это может привести к тяжёлым и опасным для жизни заболеваниям органов.

Диагностика цитомегаловируса включает в себя выделение генетического материала вируса методом ПЦР, который доступен почти везде в России. Доктор Еделев рекомендует, чтобы врачи-акушеры-гинекологи обследовали семейную пару на наличие этой инфекции при планировании беременности.

На данный момент не существует вакцины против цитомегаловируса, поэтому профилактика основана на соблюдении правил гигиены и избегании контакта с биологическими жидкостями инфицированных лиц, особенно для беременных женщин и людей с ослабленной иммунной системой. Поскольку специфическое лечение находится в разработке, важными мерами предотвращения осложнений являются профилактика, ранняя диагностика и своевременное симптоматическое лечение, особенно в случае врождённых инфекций.

Что такое цитомегаловирус
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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