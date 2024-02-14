Оказывается, счастливым человек себя чувствует не только в молодости, но и в пенсионном возрасте

Осознание истинного счастья происходит с годами

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Возраст сознания собственного счастья наступает около 60 лет.

Фото: ptoday.ru

К такому парадоксальному выводу пришли американские учёные путём проведения интервью и социальных опросов двух тысяч респондентов в США разного возраста и социального статуса.

«Существует мнение, что старость — это плохо, все это мрак и обреченность, и пожилые люди обычно подавлены, сварливы и несчастны. Но опросы говорят об обратном».-американский геронтолог Дилип Джесте.

Отмечается, что для молодых людей 18-25 лет характерно наличие многих стресс-факторов, влияющих на уровень депрессии. Среди этих факторов можно назвать проблемы обучения, поиска работы и устройства личной жизни.

Для людей 30-40 лет характерно беспокойство в связи со страхом потери работы, распада брака, невозможностью расплатиться по долговым обязательствам. Негативно влияют на самооценку ожидания близких, которые зачастую высказывают недовольство недостаточным уровнем "личностного и карьерного роста" человека.

В 60 лет к человеку приходит осознание собственного опыта, профессионального успеха, полноты семейного счастья.

На уровень сознания "собственного счастья" влияет наличие вредных привычек, размер пенсионных выплат, уровень отношений с родственниками.

Следует отметить, что полученные данные относятся к реалиям США. Однако, вполне возможно, и наши "молодые" пенсионеры чувствуют себя вполне комфортно. Иначе бы в России не было так распространено воспитание со стороны бабушек и дедушек.

Кажется логичным, что несчастливый человек не может делиться душевным теплом, которого у него нет.