Гигиена зубов: обсуждение мифа о том, что зубы необходимо чистить каждый день

Почти каждый слышал о необходимости чистить зубы дважды в день, но мало кто задумывается, зачем это делать. Ведь кариес может появиться даже у тех, кто регулярно использует зубную щетку утром и вечером. Может ли быть, что это не имеет значения? Давайте разберемся вместе.
Нет необходимости чистить зубы. На самом деле это не так. Зубы следует чистить минимум два раза в день, как рекомендуют стоматологи. Каждый раз после еды в ротовой полости образуется налёт — тонкая плёнка из остатков пищи, мертвых клеток и бактерий. Если этот налёт не удалять, он может нанести вред эмали и деснам, что может привести к кариесу или воспалению.
Налёт образуется всего через два часа после еды, поэтому чистить зубы важно как можно чаще. Если это не делать длительное время, налёт может превратиться в зубной камень, что является серьёзной проблемой, негативно воздействующей не только на полость рта, но и на всю организацию.
Достаточно использовать зубную щетку для полноценной гигиены полости рта. На самом деле зубная щетка, даже самая современная, не достаточна. Она не может очистить межзубные промежутки и другие труднодоступные места в ротовой полости, где скапливается больше всего остатков пищи и образуется налет. Для борьбы с этой проблемой после чистки зубной щёткой рекомендуется использовать ирригатор.
Ирригатор — это специальное устройство, которое очищает полость рта пульсирующей струей воды под давлением. Он эффективнее на 50% чем зубная щётка и зубная нить:
- справляется с бактериями в труднодоступных местах;
- уменьшает риск кариеса на 26%;
- удаляет 99,9% налёта с поверхности зуба.
Ирригатор нужен только с брекетами. На самом деле ирригатор необходим каждому. Хотя обычно о нём узнают при ортодонтическом лечении, он имеет и другие показания для использования:
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