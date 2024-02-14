Гигиена зубов: обсуждение мифа о том, что зубы необходимо чистить каждый день

Врачи ответили на вопрос, нужно ли чистить зубы каждый день

2:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почти каждый слышал о необходимости чистить зубы дважды в день, но мало кто задумывается, зачем это делать. Ведь кариес может появиться даже у тех, кто регулярно использует зубную щетку утром и вечером. Может ли быть, что это не имеет значения? Давайте разберемся вместе.

Фото: openverse by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0

Миф 1

Нет необходимости чистить зубы. На самом деле это не так. Зубы следует чистить минимум два раза в день, как рекомендуют стоматологи. Каждый раз после еды в ротовой полости образуется налёт — тонкая плёнка из остатков пищи, мертвых клеток и бактерий. Если этот налёт не удалять, он может нанести вред эмали и деснам, что может привести к кариесу или воспалению.

Налёт образуется всего через два часа после еды, поэтому чистить зубы важно как можно чаще. Если это не делать длительное время, налёт может превратиться в зубной камень, что является серьёзной проблемой, негативно воздействующей не только на полость рта, но и на всю организацию.

Миф 2

Достаточно использовать зубную щетку для полноценной гигиены полости рта. На самом деле зубная щетка, даже самая современная, не достаточна. Она не может очистить межзубные промежутки и другие труднодоступные места в ротовой полости, где скапливается больше всего остатков пищи и образуется налет. Для борьбы с этой проблемой после чистки зубной щёткой рекомендуется использовать ирригатор.

Ирригатор — это специальное устройство, которое очищает полость рта пульсирующей струей воды под давлением. Он эффективнее на 50% чем зубная щётка и зубная нить:

- справляется с бактериями в труднодоступных местах;

- уменьшает риск кариеса на 26%;

- удаляет 99,9% налёта с поверхности зуба.

Миф 3

Ирригатор нужен только с брекетами. На самом деле ирригатор необходим каждому. Хотя обычно о нём узнают при ортодонтическом лечении, он имеет и другие показания для использования:

При кровоточивости и других проблемах с деснами, включая диабет и беременность. Пульсирующая струя воды не только хорошо очищает десневые карманы, но и улучшает кровообращение и уменьшает воспаление;

При наличии имплантов, коронок, протезов и т. д. Гигиена рта имеет огромное значение, когда установлены такие конструкции, и она напрямую влияет на их долговечность;

С брекетами и ретейнерами;

При скученности зубов;

При неприятном запахе изо рта, включая от курения;

Для поддержания здоровья полости рта, поскольку ирригатор помогает сохранить её состояние и предотвратить стоматологические проблемы.