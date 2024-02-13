Глаза на лоб полезут: первые признаки страшной болезни зрительных органов

Большое количество мушек перед глазами и яркие вспышки могут свидетельствовать о потенциальном отслоении сетчатки глаза, по словам врача-офтальмолога и кандидата медицинских наук Ярослава Байбородова.
Эксперт подчеркивает, что ситуация становится особенно серьёзной, если отслоение затрагивает центральную часть сетчатки. В таких случаях зрение резко ухудшается, и часто требуется срочная хирургическая помощь.
Лазерная коррекция может быть эффективной в случае локализованного отслоения. В процессе операции врач использует три порта, через которые вводятся тонкие инструменты внутрь глаза для удаления патологически измененного стекловидного тела, пояснил Байбородов.
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