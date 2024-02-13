Глаза на лоб полезут: первые признаки страшной болезни зрительных органов

Офтальмолог Байбородова назвала первые симптомы отслойки сетчатки глаза

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Большое количество мушек перед глазами и яркие вспышки могут свидетельствовать о потенциальном отслоении сетчатки глаза, по словам врача-офтальмолога и кандидата медицинских наук Ярослава Байбородова.

Фото: openverse "Eye" by SamJUK is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт подчеркивает, что ситуация становится особенно серьёзной, если отслоение затрагивает центральную часть сетчатки. В таких случаях зрение резко ухудшается, и часто требуется срочная хирургическая помощь.

Лазерная коррекция может быть эффективной в случае локализованного отслоения. В процессе операции врач использует три порта, через которые вводятся тонкие инструменты внутрь глаза для удаления патологически измененного стекловидного тела, пояснил Байбородов.