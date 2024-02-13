Наследник коронавируса: новый вирус снова поставит мир на колени?

Врач Аграновский заявил, что Alaskapox не угрожает эпидемией

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мутации вирусов, аналогичных новому вирусу "аласкинской оспе", происходят относительно медленно, как сообщил вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский. Он отметил, что вероятность возникновения более опасных вариантов и развития эпидемии крайне низка.

Фото: flickr. com by NIAID is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По словам Аграновского, мутации , к которым относится Alaskapox, развиваются медленнее по сравнению с РНК-содержащими вирусами, такими как возбудители полиомиелита, ящура, коронавирусных пневмоний и других заболеваний. Следовательно, возможность появления более опасных штаммов поксвируса невелика, а также маловероятно развитие эпидемий.

Аграновский отметил, что Alaskapox может передаваться от животных к человеку и вызывать отдельные случаи заболевания. Однако у здоровых людей с нормальным иммунитетом болезнь обычно протекает легко и не имеет серьезных последствий. Он подчеркнул, что организм человека производит антитела, которые помогают бороться с вирусом, и он исчезает из организма, не оставляя долгосрочных последствий.