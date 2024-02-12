Как успешно сохранить здоровые суставы? Советы доктора медицинских наук

Уменьшение активности не способствует поддержанию здоровья суставов, предупредил доктор медицинских наук Кирилл Прощаев. Он отметил, что движение играет ключевую роль в этом процессе.
"Некоторые ошибочно считают, что ограничивая свою физическую активность, они помогают своим суставам," — пояснил Прощаев.
В действительности, согласно Прощаеву, количество синовиальной жидкости, которая является важным элементом в работе суставов, зависит от эффективности капиллярной сети.
"Без движения лишь один из пяти капилляров работает, в то время как при физической активности активизируются четыре или даже все пять," — пояснил врач.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.