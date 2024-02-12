Самый засахаренный продукт на прилавке: кто бы мог подумать?

Диетолог Вараева заявила, что в покупной колбасе содержится много сахара

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Избыточное употребление сахара связано с пандемией ожирения и сахарного диабета, что приводит к нарушениям в работе организма. Врач-эндокринолог-диетолог из Клиники лечебного питания Юргита Вараева делится советами о том, как контролировать потребление сахара, минимизируя вред для здоровья.

Фото: wikimedia.org by Glane23 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Существует различные виды сахаров, включая моно- и дисахариды, которые составляют часть нашего рациона в виде углеводов. Натуральный сахар присутствует в таких продуктах, как молоко, фрукты и овощи. Однако важно ограничить потребление добавленного сахара, который мы сами добавляем в пищу или который содержится в продуктах, произведенных промышленностью.

Например, в молоке содержится естественный молочный сахар — лактоза. Людям с непереносимостью к лактозе следует ограничивать потребление молочных продуктов. Однако, учитывая полезные свойства молочного белка, умеренное употребление молока оправдано.

Обезжиренные молочные продукты не всегда являются лучшим выбором, так как при удалении жира они могут потерять свою структуру и содержать больше углеводов, которые заменяют жиры. Фрукты содержат натуральный сахар, но также богаты пищевыми волокнами, витаминами и минералами, что делает сахар в них полезным. Однако потребление изделий с добавленным сахаром, таких как пирожные или сладости, не приносит организму дополнительных пользующих веществ, и сахар сразу превращается в жир.

Организм способен получать сахар из небольшого количества продуктов, таких как материнское молоко, спелые фрукты и овощи. Ограничение потребления добавленного сахара поможет поддерживать здоровье и избежать проблем, связанных с избытком сахара в организме.