Как защитить дом от вирусов: о такой дезинфекции должен знать каждый

Эпидемиолог Руженцова признала необходимость ежедневной уборки дома

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Высокий риск заражения внутри семьи наиболее заметен среди россиян, которые ежедневно посещают места с большим скоплением людей и пользуются общественным транспортом. По мнению специалиста, ежедневная уборка дома с особенным вниманием к прихожей является необходимой мерой предосторожности.

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Рекомендуется дезинфицировать ручки дверей и ключи при входе в квартиру. Для удобства, как предлагает руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова можно установить в прихожей флакон с дезинфектором для моментальной обработки рук.

Подобные советы опубликованы в руководстве Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), которые отмечают, что основной путь заражения — через воздушно-капельный механизм, однако существуют данные о жизнеспособности вируса на поверхностях в течение нескольких часов. Поэтому регулярная дезинфекция поверхностей и проветривание помещений имеют важное значение для предотвращения распространения инфекции.

Медики из CDC рекомендуют ежедневно протирать поверхности с использованием салфеток на спиртовой основе или спреев с содержанием не менее 70% спирта. Для безопасности лучше производить уборку в одноразовых перчатках, которые следует немедленно выбрасывать после использования. Особое внимание следует уделять поверхностям, которые часто касаются: дверным ручкам, выключателям, телефонам, сенсорным экранам.