Профилактика заболеваний: почему чёрный хлеб безопаснее для вашего здоровья

Если вы предпочитаете пышные ярко-белые булочки вместо ржаного хлеба, возможно, стоит задуматься о своих привычках. Исследования показывают, что некоторые производители добавляют в муку вредные вещества без разрешения, что может привести к проблемам со здоровьем.

Фото: "Pumpkin-Seed Bread Again" by Editor B is licensed under CC BY 2.0.