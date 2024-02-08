Профилактика заболеваний: почему чёрный хлеб безопаснее для вашего здоровья

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Диетолог Солнцева рассказала о тайной вредной добавке в хлеб

1:19
Здоровье

Если вы предпочитаете пышные ярко-белые булочки вместо ржаного хлеба, возможно, стоит задуматься о своих привычках. Исследования показывают, что некоторые производители добавляют в муку вредные вещества без разрешения, что может привести к проблемам со здоровьем.

Диетолог Солнцева рассказала о тайной вредной добавке в хлеб
Фото: "Pumpkin-Seed Bread Again" by Editor B is licensed under CC BY 2.0.

Пара таких запрещённых добавок — семикарбазид и броматы — была обнаружена в российских образцах белого хлеба. Врач-диетолог, терапевт и кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева сообщила, что в последнем исследовании, проведённом в 2023 году, более 5% образцов содержали эти опасные добавки.

Семикарбазид, бромат калия и бромат кальция — это окислительные "улучшители" муки, которые используются для увеличения объёма и пышности выпечки. Однако они не входят в список разрешённых добавок по техническому регламенту Таможенного союза.

Эти вещества могут привести к разрушению витаминов и оказывать вредное воздействие на организм, способствуя развитию различных заболеваний, включая раковые опухоли. Эксперты рекомендуют предпочитать черный хлеб или хлеб из муки первого и второго сортов с добавлением отрубей и цельнозерновых компонентов, так как в них нет необходимости использовать указанные опасные добавки, сообщает aif.ru.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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