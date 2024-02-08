Правда о микроволновках: врач развеивает мифы об излучении. Они возникли в том числе из-за Голливуда

Диетолог Соломатина назвала продукты, приготавливаемые в микроволновой печи, полезными

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди считают, что продукты, подвергнутые нагреванию в микроволновой печи, становятся опасными, а сам прибор может быть причиной рака. Врач-диетолог Елена Соломатина опровергла эти утверждения.

Фото: openverse "amazing microwave" by jmv is licensed under CC BY-SA 2.0.

По мнению специалиста, на самом деле микроволновая печь сохраняет микроэлементы и витамины благодаря быстрому прогреванию продуктов изнутри. Соломатина также отметила, что мифы о радиоактивном излучении возникли из-за популярности голливудских фильмов о конце света. Она пояснила, что микроволновая печь испускает только электромагнитные волны, которые не задерживаются в пище.

Ещё одним распространённым мифом является утверждение о том, что микроволновая печь может вызвать рак. По словам диетолога, ни одно исследование не подтвердило, что использование микроволновой печи может спровоцировать онкологические заболевания.