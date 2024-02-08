Правда о микроволновках: врач развеивает мифы об излучении. Они возникли в том числе из-за Голливуда

Многие люди считают, что продукты, подвергнутые нагреванию в микроволновой печи, становятся опасными, а сам прибор может быть причиной рака. Врач-диетолог Елена Соломатина опровергла эти утверждения.
По мнению специалиста, на самом деле микроволновая печь сохраняет микроэлементы и витамины благодаря быстрому прогреванию продуктов изнутри. Соломатина также отметила, что мифы о радиоактивном излучении возникли из-за популярности голливудских фильмов о конце света. Она пояснила, что микроволновая печь испускает только электромагнитные волны, которые не задерживаются в пище.
Ещё одним распространённым мифом является утверждение о том, что микроволновая печь может вызвать рак. По словам диетолога, ни одно исследование не подтвердило, что использование микроволновой печи может спровоцировать онкологические заболевания.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.