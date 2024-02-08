Что делать для избавления от "зимней" усталости и сонливости: нутрициолог дала несколько советов

Нутрициолог Мацкевич назвала изменение рациона и режима сна способом восстановить организм после зимы

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зимой часто возникает недостаток витаминов у людей, что приводит к усталости и сонливости. Гастроэнтеролог и нутрициолог Екатерина Мацкевич предложила рекомендации по восстановлению организма после холодного времени года.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Врач рекомендует сократить стресс, поскольку он уменьшает запасы витаминов и минералов в организме человека. Еще одно важное правило — восстановление режима сна. Мацкевич отмечает, что основной процесс детоксикации организма происходит в ночное время. Она также упоминает о мелатонине. Этот гормон сдерживает развитие различных заболеваний, включая онкологические и неврологические. Кроме того, мелатонин защищает от сахарного диабета, поэтому рекомендуется ложиться спать до 23 часов, чтобы гормон успел синтезироваться в организме.

Правильное питание также помогает организму восстановиться после зимы. Мацкевич советует избегать перекусов и сосредоточиться на основных приемах пищи, которые должны быть сбалансированными. В каждом приеме пищи необходимо включать белки, жиры, углеводы и клетчатку. После коррекции питания Мацкевич рекомендует принять витаминный комплекс, который будет назначен врачом после проведения необходимых анализов.