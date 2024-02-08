Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ЦЕРН проверил устойчивость робопса к радиации при работе на коллайдере
Иммунолог Жемчугов напомнил об отказе от прививок как причине вспышек кори
Fox News: в Алабаме украли 60-метровую радиовышку
В Японии, Индии и Таиланде путешественников предостерегают от столкновений с "дьявольскими обезьянами"
Диетолог Солнцева рассказала о тайной вредной добавке в хлеб
Из-за "Ольги" владимирский губернатор Авдеев разрешил прогулять школу
"Казанский феномен" зародился в 1970-х, а точное число его банд неизвестно до сих пор
Правила перевозки детей в России: что изменилось в 2024 году
Капустные оладьи: бюджетное и диетическое блюдо на завтрак, полдник или лёгкий ужин
Что делать для избавления от "зимней" усталости и сонливости: нутрициолог дала несколько советов

Нутрициолог Мацкевич назвала изменение рациона и режима сна способом восстановить организм после зимы

1:19
Здоровье

Зимой часто возникает недостаток витаминов у людей, что приводит к усталости и сонливости. Гастроэнтеролог и нутрициолог Екатерина Мацкевич предложила рекомендации по восстановлению организма после холодного времени года.

Нутрициолог Мацкевич назвала изменение рациона и режима сна способом восстановить организм после зимы
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Врач рекомендует сократить стресс, поскольку он уменьшает запасы витаминов и минералов в организме человека. Еще одно важное правило — восстановление режима сна. Мацкевич отмечает, что основной процесс детоксикации организма происходит в ночное время. Она также упоминает о мелатонине. Этот гормон сдерживает развитие различных заболеваний, включая онкологические и неврологические. Кроме того, мелатонин защищает от сахарного диабета, поэтому рекомендуется ложиться спать до 23 часов, чтобы гормон успел синтезироваться в организме.

Правильное питание также помогает организму восстановиться после зимы. Мацкевич советует избегать перекусов и сосредоточиться на основных приемах пищи, которые должны быть сбалансированными. В каждом приеме пищи необходимо включать белки, жиры, углеводы и клетчатку. После коррекции питания Мацкевич рекомендует принять витаминный комплекс, который будет назначен врачом после проведения необходимых анализов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
Популярное
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности

При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.

В чём замачивать семена перед посевом
"Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО
В России описали сценарий войны России и НАТО
Громкое археологическое открытие: выяснилось, кто заразил Британию клопами
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат
Поставки прекратились, и сразу на нескольких участках фронта ВСУ отступили Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин Эксперт рассказал о трудностях в получении кредита на недвижимость в 2024 году Ирина Гусакова
Капустный пирог "Остановиться невозможно": готовим заливным способом за несколько минут
Почему туя желтеет: названы четыре главные причины - одна из них очень неожиданная
Рассказываем о популярном и универсальном средстве для улучшения плодородия почвы
Рассказываем о популярном и универсальном средстве для улучшения плодородия почвы
Последние материалы
В Японии, Индии и Таиланде путешественников предостерегают от столкновений с "дьявольскими обезьянами"
Диетолог Солнцева рассказала о тайной вредной добавке в хлеб
Из-за "Ольги" владимирский губернатор Авдеев разрешил прогулять школу
Нутрициолог Мацкевич назвала изменение рациона и режима сна способом восстановить организм после зимы
"Казанский феномен" зародился в 1970-х, а точное число его банд неизвестно до сих пор
Правила перевозки детей в России: что изменилось в 2024 году
Капустные оладьи: бюджетное и диетическое блюдо на завтрак, полдник или лёгкий ужин
Дачникам на заметку: торфяная земля
Экс-глава Международного союза биатлонистов (IBU) Бессеберг заявил, что никогда не получал от россиян ни крон, ни рублей
Роскосмос показал, как выглядит засыпавший Москву снегом циклон "Ольга"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников