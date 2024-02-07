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Хорошая проверка здоровья за ноль рублей: как оценить своё состояние на лестнице в подъезде

Врачи рассказали, что своё здоровье можно проверить с помощью лестницы

1:04
Здоровье

Есть сразу несколько вариантов того, какие проблемы здоровья можно выявить у себя, поднимаясь по лестнице в подъезде. 

Врачи рассказали, что своё здоровье можно проверить с помощью лестницы
Фото: Wikipedia by Andreas Tille is licensed under CC BY-SA 4.0

Некоторые люди могут заметить раздвоение взгляда при спуске, что может свидетельствовать о возможном нарушении верхней косой мышцы, ответственной за опускание глаз. Однако для точного определения проблемы настоятельно рекомендуется обратиться к офтальмологу.

Другим симптомом, который стоит учитывать при подъеме по лестнице, является боль в области ноги. Это может быть связано с повреждением мениска, и в таком случае рекомендуется провести обследование коленного сустава и, при необходимости, выполнить операцию по удалению поврежденного мениска.

Также следует обращать внимание на одышку при подъёме. Появление затруднений с дыханием может быть признаком возможного заболевания сердца, в таком случае рекомендуется обратиться к кардиологу и выполнить ЭКГ.

Тест на лестнице может быть полезным в выявлении определенных заболеваний и помочь вовремя обнаружить проблемы со здоровьем. Тем не менее, перед проведением такого теста настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом для получения более точного и достоверного диагноза.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Попов Игорь
Врач офтальмолог-хирург
Специалист Дзиова Фатима
Ведущий врач
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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