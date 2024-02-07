Хорошая проверка здоровья за ноль рублей: как оценить своё состояние на лестнице в подъезде

Врачи рассказали, что своё здоровье можно проверить с помощью лестницы

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Есть сразу несколько вариантов того, какие проблемы здоровья можно выявить у себя, поднимаясь по лестнице в подъезде.

Фото: Wikipedia by Andreas Tille is licensed under CC BY-SA 4.0

Некоторые люди могут заметить раздвоение взгляда при спуске, что может свидетельствовать о возможном нарушении верхней косой мышцы, ответственной за опускание глаз. Однако для точного определения проблемы настоятельно рекомендуется обратиться к офтальмологу.

Другим симптомом, который стоит учитывать при подъеме по лестнице, является боль в области ноги. Это может быть связано с повреждением мениска, и в таком случае рекомендуется провести обследование коленного сустава и, при необходимости, выполнить операцию по удалению поврежденного мениска.

Также следует обращать внимание на одышку при подъёме. Появление затруднений с дыханием может быть признаком возможного заболевания сердца, в таком случае рекомендуется обратиться к кардиологу и выполнить ЭКГ.

Тест на лестнице может быть полезным в выявлении определенных заболеваний и помочь вовремя обнаружить проблемы со здоровьем. Тем не менее, перед проведением такого теста настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом для получения более точного и достоверного диагноза.