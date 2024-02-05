Кушаем с самого детства и вредим сами себе: самые вредные привычные блюда

Диетологи назвали макароны с котлетами и драники самыми вредными привычными блюдами

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последние годы наблюдается увеличение числа людей, заинтересованных в теме осознанного и правильного питания.

Фото: Own work by Popo le Chien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Практически все традиционные блюда оказываются, по крайней мере, не слишком полезными для фигуры и здоровья. Например, котлеты, благодаря сочетанию мяса и жира, могут привести к повышению уровня холестерина. Регулярное потребление котлет может вызвать сбои в работе сердечно-сосудистой системы, приводя к проблемам с сердцем, давлением и набору веса, отмечают эксперты.

Макароны с сыром, котлетами, сосисками и фаршем, возможно, представляют собой наиболее вредный вариант обеда или ужина. Макароны, употребляемые в избытке, могут привести к лишнему весу. Добавление сыра или мясных компонентов увеличивает риски повышения холестерина, сердечных заболеваний и онкологии.

Драники, любимое многими блюдо, также представляют опасность. Мало кто знает, что при приготовлении картошки в такой форме образуется акриламид. Регулярное употребление драников может значительно повысить риск развития онкологических заболеваний.