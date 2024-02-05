Один из самых важных гормонов: как распознать инсулинорезистентность, столкнувшись с ней лицом к лицу

Врач Мамонтова рассказала, что инсулинорезистентность можно распознать по сонливости

2:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Елена Мамонтова подчеркнула, что при инсулинорезистентности происходит нарушение процесса распределения глюкозы между клетками организма.

Фото: openverse.org by SEM is licensed under CC BY 4.0.

Гормон инсулин, по словам Мамонтовой, выступает как посредник, обеспечивая поступление глюкозы в клетки после приема пищи. Клетки, чтобы реагировать на инсулин, оборудованы специальными рецепторами. Однако при развитии инсулинорезистентности эти рецепторы перестают функционировать должным образом.

В случае инсулинорезистентности клетки перестают распознавать молекулы инсулина, что приводит к недостатку глюкозы внутри них. В результате органы и ткани лишаются необходимого источника энергии, а уровень сахара в крови резко повышается, что может вызвать проблемы с сосудами, так как избыточный сахар начинает их разрушать, предупредила врач.

Врач Мамонтова также добавила, что в условиях отсутствия глюкозы клетки посылают сигналы поджелудочной железе, стимулируя ее усиленное производство инсулина. Этот процесс может привести к истощению органа, и, в конечном итоге, производство инсулина может полностью прекратиться.

Подобные нарушения могут негативно сказываться на здоровье, способствуя развитию различных заболеваний, включая диабет, гипертонию, ожирение, ишемическую болезнь сердца и болезнь Альцгеймера.

Врач обратила внимание на то, что инсулинорезистентность и утрата чувствительности клеток к инсулину могут быть как наследственными проблемами, так и возникнуть на фоне некоторых хронических заболеваний, таких как поликистоз яичников и болезни щитовидной железы.

Однако они часто являются результатом неправильных жизненных привычек, таких как ожирение, недостаток физической активности и неправильное питание с избытком быстрых углеводов, а также дефицит витамина D, подчеркнула специалист.

Симптомы инсулинорезистентности, по словам Елены Мамонтовой, включают повышенный аппетит и дневную сонливость. К другим признакам относят быстрый набор веса, увеличение жировых отложений в области живота, постоянный аппетит, вызванный избытком глюкозы в крови, а также усталость, сонливость, повышенное давление и развитие гипертонии. Врач также подчеркнула важность обращения внимания на сочетание этих симптомов, особенно если у человека есть родственники с диабетом 2 типа.