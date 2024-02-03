Засеките время: о чем говорят многочасовые походы в туалет

Проктолог Стародубов заявил, что длительные походы в туалет говорят о геморрое

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Говорить открыто о геморрое в обществе считается неуместным, поскольку эта тема является весьма интимной. Денис Юрьевич Стародубов заместитель главного врача и проктолог рассказал о сущности геморроя и принципах профилактики этого заболевания.

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Проще говоря, геморрой представляет собой сосудистое заболевание, которое сопровождает человека на протяжении его долгой жизни. Это может возникнуть в любой момент, поскольку источником является анатомически обусловленный орган. Геморроидальные узлы необходимы для организма, чтобы обеспечить отвод лишней крови при нагрузке на прямую кишку. Факторы риска включают беременность, проблемы с кишечным трактом (как запор, так и диарея), седентарный образ жизни и наследственность, отметил проктолог.

Существует определенная профилактика геморроя, включающая активный образ жизни и здоровое питание. Важно сбалансировать рацион, включая в него растительные волокна, белковые продукты и углеводы. Также рекомендуется избегать длительных сидений на туалете, чтобы предотвратить риск обострения геморроя из-за застоя крови в тазу.

Офисным работникам, проводящим длительное время в сидячем положении, рекомендуется делать короткие перерывы. Врач советует отказаться от срочных и важных дел раз в два часа и прогуляться 10-15 минут.