Один из самых важных показателей в организме: рекомендация врачей

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Врач Денисова назвала контроль за уровнем потребляемой жидкости очень важным

2:22
Здоровье

Многие из нас часто не обращают достаточного внимания на употребление воды, ограничиваясь парой чашек чая или кофе в течение дня. Однако такое пренебрежение может увеличить риск сгущения крови и образования тромбов. Врач Наталья Денисова рекомендует обратить внимание на этот вопрос и предпринять необходимые меры для предотвращения тромбообразования.

Врач Денисова назвала контроль за уровнем потребляемой жидкости очень важным
Фото: flickr.com by lululemon athletica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Тромбы представляют особую угрозу, так как они могут оторваться в любой момент и блокировать важные сосуды организма, что может привести к инфаркту или инсульту. Даже если тромб остается на месте, он все равно может нарушить кровоток, вызывая проблемы с кровоснабжением органов.

Несмотря на генетическую предрасположенность и определенные заболевания, густая кровь у здорового человека часто является следствием недостатка жидкости в организме. Поддерживая оптимальный уровень жидкости, можно избежать этого.

Вот несколько рекомендаций для предотвращения сгущения крови:

  • Следите за уровнем потребляемой жидкости

Рекомендуется выпивать 1,5-2 литра воды в день. Небольшое количество разбавленного чая также может быть учтено как жидкость. Алкоголь и кофе, напротив, являются диуретиками и способствуют выведению жидкости из организма. Избегайте излишнего употребления кофеина, так как это может увеличить риск сгущения крови.

  • Ограничивайте потребление жирной пищи

Повышенное содержание жиров, особенно животных, в рационе также может способствовать сгущению крови. Кетодиета, основанная на высоком потреблении животных жиров и ограничении углеводов, также может увеличить вероятность тромбообразования. Следовательно, важно контролировать уровень потребления жиров.

  • Соблюдайте умеренность в потреблении соли

Избыток соли может вызвать перераспределение жидкости в организме и стать одним из факторов образования тромбов.

  • Не забывайте о важности витаминов и минералов

Сбалансированное питание с достаточным содержанием всех необходимых веществ помогает поддерживать нормальный уровень свертываемости крови. Например, витамины C и K, а также определенные минералы, такие как кальций, фосфор и магний, оказывают влияние на свертываемость крови. Поэтому рацион должен включать не только достаточное количество, но и правильное сочетание этих веществ.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
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Врач-терапевт, пульмонолог
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