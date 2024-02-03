Один из самых важных показателей в организме: рекомендация врачей

Врач Денисова назвала контроль за уровнем потребляемой жидкости очень важным

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие из нас часто не обращают достаточного внимания на употребление воды, ограничиваясь парой чашек чая или кофе в течение дня. Однако такое пренебрежение может увеличить риск сгущения крови и образования тромбов. Врач Наталья Денисова рекомендует обратить внимание на этот вопрос и предпринять необходимые меры для предотвращения тромбообразования.

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Тромбы представляют особую угрозу, так как они могут оторваться в любой момент и блокировать важные сосуды организма, что может привести к инфаркту или инсульту. Даже если тромб остается на месте, он все равно может нарушить кровоток, вызывая проблемы с кровоснабжением органов.

Несмотря на генетическую предрасположенность и определенные заболевания, густая кровь у здорового человека часто является следствием недостатка жидкости в организме. Поддерживая оптимальный уровень жидкости, можно избежать этого.

Вот несколько рекомендаций для предотвращения сгущения крови:

Следите за уровнем потребляемой жидкости

Рекомендуется выпивать 1,5-2 литра воды в день. Небольшое количество разбавленного чая также может быть учтено как жидкость. Алкоголь и кофе, напротив, являются диуретиками и способствуют выведению жидкости из организма. Избегайте излишнего употребления кофеина, так как это может увеличить риск сгущения крови.

Ограничивайте потребление жирной пищи

Повышенное содержание жиров, особенно животных, в рационе также может способствовать сгущению крови. Кетодиета, основанная на высоком потреблении животных жиров и ограничении углеводов, также может увеличить вероятность тромбообразования. Следовательно, важно контролировать уровень потребления жиров.

Соблюдайте умеренность в потреблении соли

Избыток соли может вызвать перераспределение жидкости в организме и стать одним из факторов образования тромбов.

Не забывайте о важности витаминов и минералов

Сбалансированное питание с достаточным содержанием всех необходимых веществ помогает поддерживать нормальный уровень свертываемости крови. Например, витамины C и K, а также определенные минералы, такие как кальций, фосфор и магний, оказывают влияние на свертываемость крови. Поэтому рацион должен включать не только достаточное количество, но и правильное сочетание этих веществ.