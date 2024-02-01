Гипертония, ожирение: к чему приводит недостаток этого витамина

Эндокринолог Киселева назвала причиной ослабления костей и гипертонии недостаток витамина D

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Елена Киселева выделила основные признаки недостатка витамина D в организме.

Фото: openverse by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Она подчеркнула, что недостаток данного витамина может привести к ослаблению костей у взрослых и развитию рахита у детей. Также увеличивается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений, связанных с метаболическим синдромом, таких как ожирение, нарушение обмена веществ и артериальная гипертензия.

Эксперт подчеркнула, что недостаток витамина D может увеличить вероятность развития аутоиммунных заболеваний, депрессии и нарушений синтеза половых гормонов и гормонов щитовидной железы. Определение необходимости витаминотерапии требует консультации специалиста, проведения соответствующих анализов и оценки общего состояния пациента.

Киселева также подчеркнула важность регулярных профилактических обследований.