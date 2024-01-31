Спать без подушки категорически нельзя: вот почему

Терапевт Кабычкин заявил, что нельзя спать без подушки: возникают головные боли

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Спать без использования подушки на плоской поверхности может представлять опасность для здоровья, заявил доктор медицинских наук, заслуженный врач России, специалист по вертеброневрологии, мануальной терапии и рефлексотерапии Андрей Кабычкин.

Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

По его мнению, такой вид сна может негативно сказаться на кровообращении, приводя к возникновению головных болей, которые могут свидетельствовать о нарушениях. Кроме того, отсутствие подушки при сне может привести к деформации шейного отдела позвоночника.

"С точки зрения кровоснабжения головного и спинного мозга, спать на ровной поверхности является неправильным, поскольку это создает неудобные условия для сосудов головы и шейного отдела позвоночника, таких как сонная артерия, позвоночная артерия и подключичная вена," — отмечает он. "Кроме того, отсутствие подушки во время сна может привести к изменению правильной анатомии шейных позвонков и сдавливанию нервных корешков," — добавил врач.

Он подчеркнул важность использования даже небольшой ортопедической подушки для поддержки головы, даже у младенцев, чтобы обеспечить правильное развитие их скелета.

"Спать без подушки не рекомендуется для людей, страдающих шейным остеохондрозом, радикулопатией шейного отдела, грыжами диска шейного отдела позвоночника, а также для тех, кто имеет сосудистые заболевания, связанные с позвоночной артерией," — отметил Кабычкин.

Он подчеркнул, что высота подушки должна соответствовать длине плеча — от шеи до плечевой кости.