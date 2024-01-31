Спать без подушки категорически нельзя: вот почему

Спать без использования подушки на плоской поверхности может представлять опасность для здоровья, заявил доктор медицинских наук, заслуженный врач России, специалист по вертеброневрологии, мануальной терапии и рефлексотерапии Андрей Кабычкин.
По его мнению, такой вид сна может негативно сказаться на кровообращении, приводя к возникновению головных болей, которые могут свидетельствовать о нарушениях. Кроме того, отсутствие подушки при сне может привести к деформации шейного отдела позвоночника.
"С точки зрения кровоснабжения головного и спинного мозга, спать на ровной поверхности является неправильным, поскольку это создает неудобные условия для сосудов головы и шейного отдела позвоночника, таких как сонная артерия, позвоночная артерия и подключичная вена," — отмечает он.
"Кроме того, отсутствие подушки во время сна может привести к изменению правильной анатомии шейных позвонков и сдавливанию нервных корешков," — добавил врач.
Он подчеркнул важность использования даже небольшой ортопедической подушки для поддержки головы, даже у младенцев, чтобы обеспечить правильное развитие их скелета.
"Спать без подушки не рекомендуется для людей, страдающих шейным остеохондрозом, радикулопатией шейного отдела, грыжами диска шейного отдела позвоночника, а также для тех, кто имеет сосудистые заболевания, связанные с позвоночной артерией," — отметил Кабычкин.
Он подчеркнул, что высота подушки должна соответствовать длине плеча — от шеи до плечевой кости.
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