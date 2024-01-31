Две "женские" причины инсульта: на первом месте парикмахерская

Помимо общих факторов, способствующих развитию инсульта, существуют аспекты, зависящие от пола пациента. Невролог от Центра неврологии доктора Шахновича Петр Труханов выделил две особые причины, касающиеся исключительно женщин. Врач предупредил о возможности тромбоза при долгосрочном и неконтролируемом применении противозачаточных препаратов у женщин.
Он пояснил, что гормональные средства могут воздействовать на свертываемость крови, особенно у пациенток с соответствующими генетическими нарушениями. Врач также рекомендовал вести контроль за приемом таких контрацептивов под руководством гинеколога.
Вторым фактором является посещение парикмахерских в пожилом возрасте. В процессе мытья головы в специальной раковине шея подвергается сдавливанию, вызывая неестественное положение позвоночника и возможное возникновение "инсульта парикмахерской". Это связано с проблемами в шейных артериях, которые часто присущи женщинам в зрелом возрасте, а также с остеохондрозом.
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