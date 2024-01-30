Как пивом пролечить болезнь Альцгеймера?

Ученые Италии заявили, что пивной хмель тормозит развитие болезни Альцгеймера

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В цветках хмеля содержатся химические вещества, способные противостоять развитию болезни Альцгеймера, утверждают ученые из Италии. Исследование выявило способность этих веществ подавлять образование бета-амилоидных бляшек, которые считаются основным признаком данного нейродегенеративного заболевания.

Фото: openverse "Beer" by Tim Dobson is licensed under CC BY 2.0.

Болезнь Альцгеймера, характеризующаяся нарушениями памяти и личностными изменениями, является неизлечимым нейродегенеративным расстройством, преимущественно поражающим пожилых людей. Период от начала биохимических изменений, приводящих к деменции, до появления первых симптомов, довольно длителен. Когда симптомы становятся заметными, уже произошли необратимые повреждения нервной системы.

Разработка профилактических средств против болезни Альцгеймера является приоритетным направлением современной медицины, и ученые активно изучают роль нутрицевтиков — продуктов с питательными и лечебными свойствами.

Команда ученых из Миланского университета Бикокка провела исследование, проверив свойства цветка хмеля, который широко используется в пивоварении для добавления аромата напиткам. Анализ состава экстрактов из четырех распространенных сортов хмеля показал, что они обладают антиоксидантными свойствами и способны предотвращать накопление бета-амилоидных белков в нервных клетках человека.

Особенно высокую эффективность продемонстрировал экстракт хмеля сорта Теттнангер, часто встречающийся в лагерах и легких элях. Его богатое содержание полифенолов помогло организму избавляться от нейротоксичных белков и предотвращать развитие паралича, связанного с болезнью Альцгеймера, у червей.

Авторы исследования подчеркнули, что их работа не призывает к чрезмерному употреблению горьких напитков, но подчеркивает потенциал соединений хмеля в создании нутрицевтиков, борющихся с развитием болезни Альцгеймера.