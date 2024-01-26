Какие симптомы у оспы обезьян, рассказал врач-иммунолог

Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок объяснил, какие способы передачи оспы обезьян от человека к человеку сущетсвуют.
Медик рассказал, что от момента заражения до появления первых выраженных симпотомв может пройти 19 дней. Он отметил, что признаками болезни являются повышение температуры, боли в мышцах, мигрени, сыпь в виде лопающихся пузырьков.
Ранее сообщалось о вспышках оспы обезьян в Таиланде.
"Они похожи на герпес. Через них происходит заражение при тесном контакте. Но главный источник заражения между людьми — это сексуальный контакт", — цитирует слова врача "Вечерняя Москва".
Иммунолог отметил, что в России невозможна эпидемия оспы обезьян, так как в нашей стране не существует природных очагов этого заболевания.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.