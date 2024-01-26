Какие симптомы у оспы обезьян, рассказал врач-иммунолог

Врач-иммунолог Болибок назвал боль в мышцах и мигрень симптомами оспы обезьян

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок объяснил, какие способы передачи оспы обезьян от человека к человеку сущетсвуют.

Фото: openverse by ff137 is licensed under CC BY 2.0

Медик рассказал, что от момента заражения до появления первых выраженных симпотомв может пройти 19 дней. Он отметил, что признаками болезни являются повышение температуры, боли в мышцах, мигрени, сыпь в виде лопающихся пузырьков.

Ранее сообщалось о вспышках оспы обезьян в Таиланде.

"Они похожи на герпес. Через них происходит заражение при тесном контакте. Но главный источник заражения между людьми — это сексуальный контакт", — цитирует слова врача "Вечерняя Москва".

Иммунолог отметил, что в России невозможна эпидемия оспы обезьян, так как в нашей стране не существует природных очагов этого заболевания.