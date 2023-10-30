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В Таиланде выявили более 20 новых случаев заболевания оспой обезьян

1:22
Мир

Более двадцати новых случаев оспы обезьян были зафиксированы в Таиланде в последние несколько месяцев, и один пациент ушёл из жизни, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на доктора Тхонгчай Киратихаттаякона, исполняющего обязанности генерального директора департамента по контролю за болезнями в министерстве здравоохранения Таиланда.

В Таиланде выявили более 20 новых случаев заболевания оспой обезьян
Фото: openverse by ff137 is licensed under CC BY 2.0

Всего выявлено 24 случая заболевания, из которых 9 случаев было в столице Бангкоке, а по 3 случая в провинциях Нонтхабури и Чиангмай, два случая на острове Пхукет и один случай в провинциях Чонбури, Накхонпатхом и Сарабури, а также еще четыре случая в провинциях центральной и северо-восточной части страны.

Первый случай оспы обезьян был зафиксирован в Таиланде в июле 2022 года. К настоящему моменту, на 28 октября 2023 года, в стране было выявлено 559 случаев заболевания этой болезнью, и один из них, о котором было объявлено в понедельник, завершился смертью.

Из общего числа заболевших 502 человека — граждане Таиланда, 52 человека — иностранцы, о гражданстве которых известно минздраву Таиланда, и 4 иностранца неизвестного гражданства.

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Оспа обезьян
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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