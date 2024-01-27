Диетолог Майкл Мосли выяснил, какой чай оказывает наиболее благоприятное воздействие на фигуру.
Зеленый чай содержит витамины, микроэлементы и антиоксиданты, которые являются полезными для всего организма. Научные исследования подтверждают его способность очищать сосуды, укреплять сердце, улучшать функцию желудочно-кишечного тракта и придавать коже ровный цвет.
По словам Мосли, регулярное употребление зеленого чая вместо черного помогает предотвратить деменцию, атеросклероз и ожирение за счет сгорания висцерального жира. Важную роль в этом процессе играют естественные соединения — полифенолы.
"Раньше я предпочитал черный чай, но теперь я предпочитаю зеленый. Он богат полифенолами, такими как эпигаллокатехин-3-галлат, или EGCG. Это вещество особенно полезно для мозга", — поделился доктор.
Кроме того, кофеин в составе зеленого чая отлично стимулирует клетки мозга и оживляет организм. В случае повышенной тревожности или гипертонии этот напиток может заменить обычный кофе.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.