Какой чай лучше пить: этот представитель сжигает жир на животе

Диетолог Мослы заявил, что зеленый чай сжигает жир на животе

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Майкл Мосли выяснил, какой чай оказывает наиболее благоприятное воздействие на фигуру.

Фото: Openverse by peyri is licensed under CC BY-ND 2.0

Зеленый чай содержит витамины, микроэлементы и антиоксиданты, которые являются полезными для всего организма. Научные исследования подтверждают его способность очищать сосуды, укреплять сердце, улучшать функцию желудочно-кишечного тракта и придавать коже ровный цвет.

По словам Мосли, регулярное употребление зеленого чая вместо черного помогает предотвратить деменцию, атеросклероз и ожирение за счет сгорания висцерального жира. Важную роль в этом процессе играют естественные соединения — полифенолы.

"Раньше я предпочитал черный чай, но теперь я предпочитаю зеленый. Он богат полифенолами, такими как эпигаллокатехин-3-галлат, или EGCG. Это вещество особенно полезно для мозга", — поделился доктор.

Кроме того, кофеин в составе зеленого чая отлично стимулирует клетки мозга и оживляет организм. В случае повышенной тревожности или гипертонии этот напиток может заменить обычный кофе.