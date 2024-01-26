Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крестоцветная блошка: как извести этого злобного вредителя со своего участка: полный набор рекомендаций
Автоэксперт Носко: не стоит прогревать автомобиль,если никуда ехать не надо
5 косметологических процедур, которые вернут густоту волос
Экспорт говядины из РФ увеличился почти в 16 раз в 2023 г
Звезда сериала "Слово пацана" спел с рэпером Бастой в Дубае
Ученые ответили на вопрос, почему крокодилы могут долго оставаться под водой
Политолог Ищенко рассказал, где находится главное поле боя России с Западом
На Котельнической набережной скончался человек из-за отравления угарным газом
Фитнес-тренер Черногузов рассказал, как избавиться от жира по бокам живота
Гипертонический криз: чем грозит употребление докторской колбасы

Нутрициолог Арзамасцев предупредил о вреде чрезмерного употребления докторской колбасы

1:00
Здоровье

Избыточное потребление докторской колбасы может привести к набору лишнего веса и повышению артериального давления, предупреждает врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Нутрициолог Арзамасцев предупредил о вреде чрезмерного употребления докторской колбасы
Фото: openverse "Know your blood pressure." by jlcampbell104 is marked with CC0 1.0.

Согласно его заявлению, докторская колбаса является относительно калорийным продуктом, что может вызвать быстрый прирост веса, особенно у людей, уже имеющих проблемы с лишними килограммами. Врач отмечает, что в таких случаях потребление данного продукта может способствовать дополнительному набору веса.

Арзамасцев также подчеркивает, что дешевая докторская колбаса может содержать избыточное количество красителей и соли. Высокое содержание натрия в соли и красителях может привести к задержке лишней жидкости, что, в свою очередь, может увеличить вес и повысить артериальное давление.

Врач категорически не рекомендует употребление докторской колбасы людям, страдающим проблемами с поджелудочной железой, поскольку содержащиеся в ней жиры могут вызвать обострение заболевания.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно

Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.

Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Рассада помидоров и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Рассада помидоров и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Уникальный финский проект столкнулся с проблемами из-за — сюрприз — России
Рынку жилья в России предрекли крах
Юг Америки восстал: в США назревает конституционный кризис Олег Володин Помидоры, чечевица, баклажаны: три рецепта блюд с продуктами для ума Ирина Гусакова США одобрят продажу Турции современных F-16 на сумму 20 млрд долларов Дмитрий Плотников
Когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя: советы от представителя ГИБДД
Почему нельзя терпеть, когда гель-лак вызывает жжение во время сушки в лампе
Эксперты перечислили способы убить двигатель авто: от глушения до некачественных жидкостей
Эксперты перечислили способы убить двигатель авто: от глушения до некачественных жидкостей
Последние материалы
Звезда сериала "Слово пацана" спел с рэпером Бастой в Дубае
Ученые ответили на вопрос, почему крокодилы могут долго оставаться под водой
Нутрициолог Арзамасцев предупредил о вреде чрезмерного употребления докторской колбасы
Политолог Ищенко рассказал, где находится главное поле боя России с Западом
На Котельнической набережной скончался человек из-за отравления угарным газом
Фитнес-тренер Черногузов рассказал, как избавиться от жира по бокам живота
Как избежать раздражения кошек: пять повседневных ошибок хозяев
Немецкие туристы объяснили стереотип о россиянах как о нищих
Что должен знать каждый садовод
Пирог с абрикосовым джемом: доступно и вкусно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников