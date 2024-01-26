Гипертонический криз: чем грозит употребление докторской колбасы

Нутрициолог Арзамасцев предупредил о вреде чрезмерного употребления докторской колбасы

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Избыточное потребление докторской колбасы может привести к набору лишнего веса и повышению артериального давления, предупреждает врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев.

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Согласно его заявлению, докторская колбаса является относительно калорийным продуктом, что может вызвать быстрый прирост веса, особенно у людей, уже имеющих проблемы с лишними килограммами. Врач отмечает, что в таких случаях потребление данного продукта может способствовать дополнительному набору веса.

Арзамасцев также подчеркивает, что дешевая докторская колбаса может содержать избыточное количество красителей и соли. Высокое содержание натрия в соли и красителях может привести к задержке лишней жидкости, что, в свою очередь, может увеличить вес и повысить артериальное давление.

Врач категорически не рекомендует употребление докторской колбасы людям, страдающим проблемами с поджелудочной железой, поскольку содержащиеся в ней жиры могут вызвать обострение заболевания.