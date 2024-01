Гипертонический криз: чем грозит употребление докторской колбасы

Избыточное потребление докторской колбасы может привести к набору лишнего веса и повышению артериального давления, предупреждает врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Фото: openverse "Know your blood pressure." by jlcampbell104 is marked with CC0 1.0.