Грибок, бактериальные инфекции: чем грозит ношения обуви на голую ногу

Дерматолог Саперова предупредила россиян, что ношение обуви на голой ноге чревато инфекциями

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Носка обуви на голых ступнях может привести к повреждению кожи и увеличению риска заражения грибковыми или бактериальными инфекциями, предупредила дерматолог Ольга Саперова.

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Она отметила, что такая практика может вызвать повреждения кожи на стопах и пальцах, а также увеличить вероятность заражения грибковыми или бактериальными инфекциями. Кроме того, носить обувь без носков может привести к появлению мозолей, вросших ногтей и неприятного запаха из-за запотевания ног.

Для предотвращения заболеваний кожи стоп, врач Саперова рекомендует выбирать обувь с хорошей вентиляцией, соответствующую размеру ноги, ограничивать ношение обуви на голую ногу, использовать дезодоранты и антисептики, а также избегать ходьбы босиком в общественных местах.