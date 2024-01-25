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Грибок, бактериальные инфекции: чем грозит ношения обуви на голую ногу

Дерматолог Саперова предупредила россиян, что ношение обуви на голой ноге чревато инфекциями

0:48
Здоровье

Носка обуви на голых ступнях может привести к повреждению кожи и увеличению риска заражения грибковыми или бактериальными инфекциями, предупредила дерматолог Ольга Саперова.

Дерматолог Саперова предупредила россиян, что ношение обуви на голой ноге чревато инфекциями
Фото: commons.wikimedia. org by Sockiplast67 is licensed under public domain

Она отметила, что такая практика может вызвать повреждения кожи на стопах и пальцах, а также увеличить вероятность заражения грибковыми или бактериальными инфекциями. Кроме того, носить обувь без носков может привести к появлению мозолей, вросших ногтей и неприятного запаха из-за запотевания ног.

Для предотвращения заболеваний кожи стоп, врач Саперова рекомендует выбирать обувь с хорошей вентиляцией, соответствующую размеру ноги, ограничивать ношение обуви на голую ногу, использовать дезодоранты и антисептики, а также избегать ходьбы босиком в общественных местах.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
Специалист Ефимова Любовь
Проводит диагностику и лечение всех кожных, венерических, косметологических патологий в условиях поликлиники, радиохирургические методы лечения, прием взрослого населения и детей, забор материала на демодекс, грибковые инфекции гладкой кожи и ногтевых пластин, гистологические исследования, забор мазков у женщин/мужчин, исследования в лучах лампы вуда, назначение индивидуального плана лечения заболеваний передающихся половым путем, вирусных инфекций, протазойные инфекции
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