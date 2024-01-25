Грибок, бактериальные инфекции: чем грозит ношения обуви на голую ногу

Носка обуви на голых ступнях может привести к повреждению кожи и увеличению риска заражения грибковыми или бактериальными инфекциями, предупредила дерматолог Ольга Саперова.
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Она отметила, что такая практика может вызвать повреждения кожи на стопах и пальцах, а также увеличить вероятность заражения грибковыми или бактериальными инфекциями. Кроме того, носить обувь без носков может привести к появлению мозолей, вросших ногтей и неприятного запаха из-за запотевания ног.
Для предотвращения заболеваний кожи стоп, врач Саперова рекомендует выбирать обувь с хорошей вентиляцией, соответствующую размеру ноги, ограничивать ношение обуви на голую ногу, использовать дезодоранты и антисептики, а также избегать ходьбы босиком в общественных местах.
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