Что будет, если каждый день есть много хлеба: аллерголог предупредила о вреде продукта

Врач-диетолог и аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева заявила, что здоровый человек может без опасений употреблять два-три куска хлеба ежедневно при условии отсутствия противопоказаний.
В случае лишнего веса или сахарного диабета она рекомендует избегать белого хлеба из очищенной муки, так как он содержит быстрые углеводы. Ржаной хлеб не рекомендуется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, подчеркнула врач.
Марина Аплетаева отметила, что зерновой хлеб практически лишен противопоказаний. Его безопасно включать в рацион даже при избыточном весе и сахарном диабете в том же количестве, что и для абсолютно здоровых людей — два-три куска ежедневно. Врач подчеркнула, что в составе зернового хлеба содержатся растворимые пищевые волокна, которые стимулируют работу желудочно-кишечного тракта.
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