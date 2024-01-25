Что будет, если каждый день есть много хлеба: аллерголог предупредила о вреде продукта

Аллерголог пояснила, сколько хлеба можно съедать ежедневно

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог и аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева заявила, что здоровый человек может без опасений употреблять два-три куска хлеба ежедневно при условии отсутствия противопоказаний.

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В случае лишнего веса или сахарного диабета она рекомендует избегать белого хлеба из очищенной муки, так как он содержит быстрые углеводы. Ржаной хлеб не рекомендуется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, подчеркнула врач.

Марина Аплетаева отметила, что зерновой хлеб практически лишен противопоказаний. Его безопасно включать в рацион даже при избыточном весе и сахарном диабете в том же количестве, что и для абсолютно здоровых людей — два-три куска ежедневно. Врач подчеркнула, что в составе зернового хлеба содержатся растворимые пищевые волокна, которые стимулируют работу желудочно-кишечного тракта.