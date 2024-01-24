Захлебнетесь сахаром: всеми любимое лакомство убивает организм

Любимым лакомством лета является мороженое, которое характеризуется высоким содержанием калорий, утверждает главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Это мороженое можно классифицировать на три группы, по словам специалиста. Первая группа включает сорта с наличием жиров, в том числе молочных. К ним относятся молочное, йогуртовое мороженое и пломбир. Содержание жира в таких продуктах может составлять 3,5% и более, а в пломбире обычно достигает 20%.
Сахар примерно одинаков во всех видах мороженого, поэтому основной ориентир — процентное содержание жира. Чем выше содержание жира, тем больше калорий в продукте. Например, 100 г молочного мороженого в вафельном стаканчике содержат 125 килокалорий, в то время как сливочное — 180, а пломбир — более 220, подчеркивает эксперт. Калорийность также увеличивается за счет глазури. Так, в эскимо содержится около 300 килокалорий на 100 г продукта. Сиропы, печенье, вафли, сливки и другие добавки также могут увеличивать калорийность иногда более чем в два раза.
Существует также другой вид мороженого — щербет или фруктовый лед. В его составе нет жиров, но содержание сахара значительно выше, чем в молочном и сливочном мороженом.
Даже здоровым людям не рекомендуется употреблять это лакомство ежедневно из-за высокого содержания сахара. Вместе с тем, молочные и кисломолочные продукты, фруктовое или фруктово-ягодное пюре, орехи, и какао-порошок обеспечивают организм необходимыми веществами. Но важно помнить, что это все-таки кондитерское изделие, содержащее много сахара, жиров и лишних калорий, которые следует либо активно расходовать, либо они могут отложиться в виде жировой ткани в организме, подчеркивает врач.
Стародубова также подчеркивает, что сегодня известно, что ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа и некоторые онкологические заболевания связаны с высококалорийным рационом питания, избыточным потреблением насыщенных жиров, сахара и соли, а также с недостаточным употреблением овощей и фруктов.
Некоторые цветы могут радовать цветением весь дачный сезон без перерыва.