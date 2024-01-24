Захлебнетесь сахаром: всеми любимое лакомство убивает организм

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Диетолог Стародубова: нельзя злоупотреблять мороженым из-за большого количества калорий

2:18
Здоровье

Любимым лакомством лета является мороженое, которое характеризуется высоким содержанием калорий, утверждает главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Диетолог Стародубова: нельзя злоупотреблять мороженым из-за большого количества калорий
Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Это мороженое можно классифицировать на три группы, по словам специалиста. Первая группа включает сорта с наличием жиров, в том числе молочных. К ним относятся молочное, йогуртовое мороженое и пломбир. Содержание жира в таких продуктах может составлять 3,5% и более, а в пломбире обычно достигает 20%.

Сахар примерно одинаков во всех видах мороженого, поэтому основной ориентир — процентное содержание жира. Чем выше содержание жира, тем больше калорий в продукте. Например, 100 г молочного мороженого в вафельном стаканчике содержат 125 килокалорий, в то время как сливочное — 180, а пломбир — более 220, подчеркивает эксперт. Калорийность также увеличивается за счет глазури. Так, в эскимо содержится около 300 килокалорий на 100 г продукта. Сиропы, печенье, вафли, сливки и другие добавки также могут увеличивать калорийность иногда более чем в два раза.

Существует также другой вид мороженого — щербет или фруктовый лед. В его составе нет жиров, но содержание сахара значительно выше, чем в молочном и сливочном мороженом.

Даже здоровым людям не рекомендуется употреблять это лакомство ежедневно из-за высокого содержания сахара. Вместе с тем, молочные и кисломолочные продукты, фруктовое или фруктово-ягодное пюре, орехи, и какао-порошок обеспечивают организм необходимыми веществами. Но важно помнить, что это все-таки кондитерское изделие, содержащее много сахара, жиров и лишних калорий, которые следует либо активно расходовать, либо они могут отложиться в виде жировой ткани в организме, подчеркивает врач.

Стародубова также подчеркивает, что сегодня известно, что ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа и некоторые онкологические заболевания связаны с высококалорийным рационом питания, избыточным потреблением насыщенных жиров, сахара и соли, а также с недостаточным употреблением овощей и фруктов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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