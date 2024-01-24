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Улучшение координации и памяти: это средство спасет от последствий алкоголя

Ученые Москвы создали средство, которое спасает от последствий алкоголя

1:02
Здоровье

Ученые из Московского физико-технического университета разработали биологически активное вещество (БАВ), предназначенное для снятия симптомов опьянения и поддержания тонуса во время вечеринок. Этот препарат не содержит лекарственных компонентов, и его можно употреблять как до, так и после употребления алкоголя.

Ученые Москвы создали средство, которое спасает от последствий алкоголя
Фото: openverse by jeffk is licensed under CC BY 2.0

Данное средство способствует улучшению координации, внимания, памяти и мыслительных процессов у человека, употребившего алкоголь. Кроме того, оно смягчает похмельный синдром. Важно отметить, что препарат не обладает способностью избавлять от зависимости и не снимает негативные симптомы при хроническом алкоголизме. Также следует подчеркнуть, что это не средство для управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

Состав БАВ включает в себя уникальное сочетание природных аминокислот и сахаров, которое увеличивает содержание аналогичных веществ в организме человека. Препарат планируется выпускать в форме быстрорастворимого порошка, упакованного в саше.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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