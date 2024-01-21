Сужение остроты и поля зрения зависят от неожиданной для многих причины: нервничать надо меньше

Офтальмолог Нурлана Аскерова выделила неожиданный фактор, способный вызвать ухудшение зрения. По ее утверждению, нарушения зрения могут быть связаны с неврозами, часто вызванными стрессами.
По словам врача, хронический стресс может привести к развитию глаукомы и даже повреждению зрительного нерва, хотя такие случаи являются редкими. Более частыми являются проявления, такие как ухудшение остроты зрения и сужение поля зрения.
"При проведении обследований часто бывает, что видимых физических причин ухудшения зрения не обнаруживается. Возможно, истинной причиной является невроз, вызванный стрессом. К счастью, в большинстве случаев такие нарушения обладают обратимым характером", — поделилась врач с изданием "ОСН".
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