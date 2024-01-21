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Сужение остроты и поля зрения зависят от неожиданной для многих причины: нервничать надо меньше

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Здоровье

Офтальмолог Нурлана Аскерова выделила неожиданный фактор, способный вызвать ухудшение зрения. По ее утверждению, нарушения зрения могут быть связаны с неврозами, часто вызванными стрессами.

Сужение остроты и поля зрения зависят от неожиданной для многих причины: нервничать надо меньше
Фото: Unsplash by Riccardo Fissore is licensed under public domain

По словам врача, хронический стресс может привести к развитию глаукомы и даже повреждению зрительного нерва, хотя такие случаи являются редкими. Более частыми являются проявления, такие как ухудшение остроты зрения и сужение поля зрения.

"При проведении обследований часто бывает, что видимых физических причин ухудшения зрения не обнаруживается. Возможно, истинной причиной является невроз, вызванный стрессом. К счастью, в большинстве случаев такие нарушения обладают обратимым характером", — поделилась врач с изданием "ОСН".

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Специалист Попов Игорь
Врач офтальмолог-хирург
Специалист Дзиова Фатима
Ведущий врач
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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