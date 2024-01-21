Раковая россыпь: как просто определить злокачественную родинку

Первым признаком развития меланомы является изменение существующей родинки или появление на коже нового пигментированного образования, сообщил онколог Михаил Пильх.
В соответствии с мнением специалиста, нормальные родинки обычно имеют форму овала или круга с четкими границами. Признаками злокачественных родинок являются асимметрия, неровные края, неоднородная окраска и размер больше шести миллиметров.
Пильх также подчеркнул, что одним из основных факторов риска являются УФ-лучи. К группе риска относятся люди со светлой кожей, а также те, кто подвергается чрезмерному и неконтролируемому загару. Кроме того, врач рекомендует быть внимательными к лицам с большим количеством родинок на теле, людям с семейным анамнезом меланомы и пациентам с ослабленной иммунной системой.
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