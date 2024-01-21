Раковая россыпь: как просто определить злокачественную родинку

Онколог Пильх рассказал, как определить злокачественную родинку

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Первым признаком развития меланомы является изменение существующей родинки или появление на коже нового пигментированного образования, сообщил онколог Михаил Пильх.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В соответствии с мнением специалиста, нормальные родинки обычно имеют форму овала или круга с четкими границами. Признаками злокачественных родинок являются асимметрия, неровные края, неоднородная окраска и размер больше шести миллиметров.

Пильх также подчеркнул, что одним из основных факторов риска являются УФ-лучи. К группе риска относятся люди со светлой кожей, а также те, кто подвергается чрезмерному и неконтролируемому загару. Кроме того, врач рекомендует быть внимательными к лицам с большим количеством родинок на теле, людям с семейным анамнезом меланомы и пациентам с ослабленной иммунной системой.