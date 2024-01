Названа норма шагов в день, которая снижает вероятность смерти: это вовсе не 10 тысяч!

Международный научный коллектив провел исследование, направленное на определение оптимального количества ежедневных шагов для снижения риска смерти. Анализируя данные 17 исследований с участием более 220 тысяч человек, ученые пришли к выводу, что выполнение не менее 3 967 шагов в день может значительно снизить вероятность смерти от различных причин. Кроме того, выявлено, что 2 337 шагов ежедневно связаны с уменьшением риска заболеваний сердца.

Фото: openverse "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.