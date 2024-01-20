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Названа норма шагов в день, которая снижает вероятность смерти: это вовсе не 10 тысяч!

Ученые назвали норму шагов в день, которая снижает вероятность смерти

1:07
Здоровье

Международный научный коллектив провел исследование, направленное на определение оптимального количества ежедневных шагов для снижения риска смерти. Анализируя данные 17 исследований с участием более 220 тысяч человек, ученые пришли к выводу, что выполнение не менее 3 967 шагов в день может значительно снизить вероятность смерти от различных причин. Кроме того, выявлено, что 2 337 шагов ежедневно связаны с уменьшением риска заболеваний сердца.

Ученые назвали норму шагов в день, которая снижает вероятность смерти
Фото: openverse "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.

"Наши результаты подтверждают, что увеличение физической активности, выраженное в увеличении количества ежедневных шагов, положительно влияет на общее здоровье. Этот эффект заметен как у мужчин, так и у женщин, независимо от возраста и климатических условий проживания, будь то умеренный, субтропический, субполярный или смешанный климат" — отметил автор исследования Мацей Банах.

Дополнительно было установлено, что каждое дополнительное увеличение количества шагов на тысячу в день сопровождается 15% снижением риска смерти от любой причины.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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