Международный научный коллектив провел исследование, направленное на определение оптимального количества ежедневных шагов для снижения риска смерти. Анализируя данные 17 исследований с участием более 220 тысяч человек, ученые пришли к выводу, что выполнение не менее 3 967 шагов в день может значительно снизить вероятность смерти от различных причин. Кроме того, выявлено, что 2 337 шагов ежедневно связаны с уменьшением риска заболеваний сердца.
"Наши результаты подтверждают, что увеличение физической активности, выраженное в увеличении количества ежедневных шагов, положительно влияет на общее здоровье. Этот эффект заметен как у мужчин, так и у женщин, независимо от возраста и климатических условий проживания, будь то умеренный, субтропический, субполярный или смешанный климат" — отметил автор исследования Мацей Банах.
Дополнительно было установлено, что каждое дополнительное увеличение количества шагов на тысячу в день сопровождается 15% снижением риска смерти от любой причины.
Это декоративное растение, которое сеют зимой, удивит ароматами.