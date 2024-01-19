Названы заболевания, которые обостряются после купания в ледяной проруби

Врач-кардиолог, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина предупредила, что во время купания в проруби зимой очень страдает мочеполовая система и обостряются соответствующие заболевания.
Заплывы в ледяной воде чреваты обострением простатита, цистита и аднексита, которые потом очень тяжело лечатся, напоминает Газета.Ru.
"У любителей крещенских купаний возникает обострение синуситов и проявляются ларингиты. У мужчин обостряются цистит и простатит (что потом очень долго лечится), а у женщин — аднексит", — сказала Саламатина.
Помимо этого, после окунания в ледяную воду могут обостриться воспаления суставов, которые потом приходится очень долго восстанавливать до нормального состояния, не менее полугода, а иногда и дольше, отметила врач.
Кардиолог напомнила, что погружение в ледяную воду — это шок для организма, следствием которого может стать потеря сознания, остановка дыхания и разрыв сосудов. Поэтому неподготовленным людям окунаться в прорубь категорически не рекомендуется, добавила эксперт.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.