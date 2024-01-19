Названы заболевания, которые обостряются после купания в ледяной проруби

Кардиолог Саламатина: при купании в проруби обостряется синусит, простатит и цистит

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина предупредила, что во время купания в проруби зимой очень страдает мочеполовая система и обостряются соответствующие заболевания.

Фото: commons.wikimedia.org by A. Solomonov / А. Соломонов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Заплывы в ледяной воде чреваты обострением простатита, цистита и аднексита, которые потом очень тяжело лечатся, напоминает Газета.Ru.

"У любителей крещенских купаний возникает обострение синуситов и проявляются ларингиты. У мужчин обостряются цистит и простатит (что потом очень долго лечится), а у женщин — аднексит", — сказала Саламатина.

Помимо этого, после окунания в ледяную воду могут обостриться воспаления суставов, которые потом приходится очень долго восстанавливать до нормального состояния, не менее полугода, а иногда и дольше, отметила врач.

Кардиолог напомнила, что погружение в ледяную воду — это шок для организма, следствием которого может стать потеря сознания, остановка дыхания и разрыв сосудов. Поэтому неподготовленным людям окунаться в прорубь категорически не рекомендуется, добавила эксперт.