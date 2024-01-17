Нарушение сна и повышение тревожности: вот так фильмы влияют на здоровье

Психотерапевт Крашкина объяснила, как фильмы влияют на здоровье

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Никакой фильм не сможет погрузить в депрессию здорового человека. Однако уязвимые личности, испытывающие внутренние противоречия, могут столкнуться с ухудшением своего состояния при просмотре определенных кинолент. Об этом сообщила врач-психотерапевт и кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

Фото: commons.wikimedia.org by Punsararavishan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Есть люди, которые более уязвимы и чувствительны, поэтому для них просмотр фильмов с сценами насилия может повысить уровень тревожности и нарушить сон", — отметила специалист.

Она добавила, что некоторые люди могут спокойно смотреть детективы с натуралистическими сценами. Психотерапевт также подчеркнула, что состояние человека, находящегося внутреннем конфликте, может ухудшиться, если в кино повторяется его собственная история с еще более грустными последствиями. В таких случаях риск углубления депрессии увеличивается, и ни один фильм не способен избавить его от стресса.

"При высоком уровне стресса происходит аффективное сужение сознания. Человек с трудом воспринимает что-либо, кроме внутреннего диалога по поводу стрессовой ситуации. Поэтому фильмы не воспринимаются, и тексты не воспринимаются", — заключила Крашкина.