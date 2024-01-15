Темой обсуждения ВЭФ в Давосе станет загадочная и ужасная "болезнь Х"

На ВЭФ в Давосе будут говорить о болезни Х, которая в 20 раз страшнее коронавируса

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одной из тем повестки Всемирного экономического форума, который пройдёт с 15 по 19 января в Давосе, станет "болезнь Х".

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что это заболевание может погубить в 20 раз больше людей, чем коронавирус.

Участниками обсуждения неизвестной "болезни Х", которое состоится 17 января, станут глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, глава министерства здравоохранения Бразилии Низия Триндаде и ряд других экспертов.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов призвал не бояться "болезни Х", напомнив, что она является не реальной, а смоделированной на компьютере для того, чтобы человечество могло решить, как действовать в случае гипотетической следующей пандемии.