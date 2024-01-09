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ВОЗ дала рекомендации россиянам при перепадах погоды

1:47
Здоровье » Здоровье и профилактика

Фрукты, овощи, отказ от сладостей, физическая активность — в общем, ЗОЖ — основная рекомендация для преодоления последствий перепадов погоды, которую дала спецпредставитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

ВОЗ дала рекомендации россиянам при перепадах погоды
Фото: ТАСС by Валерий Шарифулин

Чиновница от всемирного здравоохранения завершает свою миссию в РФ. На прощание она поделилась некоторыми полезными советами с жителями страны, ставшей ей почти родной.

Климатические условия в России весьма суровы, избежать ОРВИ осенью-зимой мало кому удаётся. Случится ли заражение, насколько тяжело будет протекать заболевание — определит иммунитет, который зависит прежде всего от образа жизни и, в первую очередь, питания.

"Если у вас нет иммунитета, конечно, даже при здоровом образе жизни человек заболеет, но разница в том, как он будет переносить это заболевание. Здоровый человек гораздо легче переносит какие-то тяжёлые инфекционные заболевания", — объясняет Вуйнович.

Она напоминает: кроме правильного питания — с витаминами и минимумом сладкого — необходимы респираторная гигиена, проветривание, хорошая физическая активность.

"Как и каждый год, в первую очередь — вести здоровый образ жизни", — призывает специалист.

По данным ВОЗ, за последние годы по большинству составляющих рацион россиян приблизился к норме. И только углеводы в нём опасно зашкаливают.

"Детям — абсолютно снизить уровень сахара, включая очень сладкие напитки, шоколадки и всё прочее. Если мы любим ребёнка, не надо приносить шоколадку, лучше принести яблоки, мандарины, апельсины или что-то ещё", — ещё раз подчеркнула Вуйнович.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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