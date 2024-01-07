Врач-невролог Наталья Тараненко рассказала, что опаснее для человека — инсульт или инфаркт.
Фото: БНК
Врач напомнила, что при инсульте нарушается кровоснабжение мозга, а последствия этого состояния могут быть самыми тяжёлыми. вплоть до смерти пациента. При инфаркте же блокируется артерия, и кровь не может поступить к части сердца.
Невролог заметила, что и при инфаркте, и при инсульте высока вероятность летального исхода в первые часы.
"Вероятность того, что человек погибнет в первые часы острой сосудистой патологии, высока в обоих случаях. При этом при инфаркте ситуация может развиваться практически мгновенно — врачи иногда даже не успевают добраться до пациента", — сказала Тараненко в беседе с "Аргументами и фактами".
Невролог рассказала, что при инфаркте пациент может скончаться буквально за минуты. Инсульт, по её словам, опасен другим: после него пациент должен намного дольше восстанавливаться, нередко оставаясь тяжёлым инвалидом.
И инфаркт, и инсульт одинаково опасны в плане рисков для здоровья, добавила врач.
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
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