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Невролог: инфаркт и инсульт одинаково опасны для человека

1:13
Здоровье

Врач-невролог Наталья Тараненко рассказала, что опаснее для человека — инсульт или инфаркт.

Невролог: инфаркт и инсульт одинаково опасны для человека
Фото: БНК

Врач напомнила, что при инсульте нарушается кровоснабжение мозга, а последствия этого состояния могут быть самыми тяжёлыми. вплоть до смерти пациента. При инфаркте же блокируется артерия, и кровь не может поступить к части сердца.

Невролог заметила, что и при инфаркте, и при инсульте высока вероятность летального исхода в первые часы.

"Вероятность того, что человек погибнет в первые часы острой сосудистой патологии, высока в обоих случаях. При этом при инфаркте ситуация может развиваться практически мгновенно — врачи иногда даже не успевают добраться до пациента", — сказала Тараненко в беседе с "Аргументами и фактами".

Невролог рассказала, что при инфаркте пациент может скончаться буквально за минуты. Инсульт, по её словам, опасен другим: после него пациент должен намного дольше восстанавливаться, нередко оставаясь тяжёлым инвалидом.

И инфаркт, и инсульт одинаково опасны в плане рисков для здоровья, добавила врач.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
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