Невролог Тараненко назвала вредные для мозга ежедневные привычки

Мозг является ключевым органом, обеспечивающим жизнедеятельность человека, но некоторые привычки могут нанести ему вред, предупреждает врач-невролог Наталья Тараненко. Недостаток сна отрицательно сказывается на когнитивных способностях, таких как концентрация, память и ясность ума. Хронический недосып может серьезно подорвать способность мозга эффективно обрабатывать информацию и принимать решения. Врач советует придерживаться регулярного полноценного сна как одного из наиболее эффективных методов восстановления работоспособности мозга.

Фото: "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.