Невролог Тараненко назвала вредные для мозга ежедневные привычки

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мозг является ключевым органом, обеспечивающим жизнедеятельность человека, но некоторые привычки могут нанести ему вред, предупреждает врач-невролог Наталья Тараненко. Недостаток сна отрицательно сказывается на когнитивных способностях, таких как концентрация, память и ясность ума. Хронический недосып может серьезно подорвать способность мозга эффективно обрабатывать информацию и принимать решения. Врач советует придерживаться регулярного полноценного сна как одного из наиболее эффективных методов восстановления работоспособности мозга.

Фото: "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.

Малоподвижный образ жизни также может снизить нейропластичность мозга, в результате чего ухудшаются память и умственные способности. Отсутствие в рационе углеводов, жиров и омега-3 кислот также может привести к уменьшению активности мозга. Врач рекомендует включать регулярные физические упражнения, поскольку они способствуют улучшению кровообращения в мозге и увеличивают его нейропластичность.

Постоянный стресс также входит в список вредных привычек, вызывающих быструю утомляемость мозга и снижение эффективности принятия решений. Курение в состоянии стресса может привести к сужению сосудов, что в будущем угрожает развитием инсульта, а также болезней Альцгеймера и Паркинсона.

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