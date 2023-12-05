Невролог Тараненко назвала вредные для мозга ежедневные привычки

Мозг является ключевым органом, обеспечивающим жизнедеятельность человека, но некоторые привычки могут нанести ему вред, предупреждает врач-невролог Наталья Тараненко. Недостаток сна отрицательно сказывается на когнитивных способностях, таких как концентрация, память и ясность ума. Хронический недосып может серьезно подорвать способность мозга эффективно обрабатывать информацию и принимать решения. Врач советует придерживаться регулярного полноценного сна как одного из наиболее эффективных методов восстановления работоспособности мозга.
Малоподвижный образ жизни также может снизить нейропластичность мозга, в результате чего ухудшаются память и умственные способности. Отсутствие в рационе углеводов, жиров и омега-3 кислот также может привести к уменьшению активности мозга. Врач рекомендует включать регулярные физические упражнения, поскольку они способствуют улучшению кровообращения в мозге и увеличивают его нейропластичность.
Постоянный стресс также входит в список вредных привычек, вызывающих быструю утомляемость мозга и снижение эффективности принятия решений. Курение в состоянии стресса может привести к сужению сосудов, что в будущем угрожает развитием инсульта, а также болезней Альцгеймера и Паркинсона.
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