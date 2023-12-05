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Невролог Тараненко назвала вредные для мозга ежедневные привычки

1:24
Здоровье

Мозг является ключевым органом, обеспечивающим жизнедеятельность человека, но некоторые привычки могут нанести ему вред, предупреждает врач-невролог Наталья Тараненко. Недостаток сна отрицательно сказывается на когнитивных способностях, таких как концентрация, память и ясность ума. Хронический недосып может серьезно подорвать способность мозга эффективно обрабатывать информацию и принимать решения. Врач советует придерживаться регулярного полноценного сна как одного из наиболее эффективных методов восстановления работоспособности мозга.

Невролог Тараненко назвала вредные для мозга ежедневные привычки
Фото: "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.

Малоподвижный образ жизни также может снизить нейропластичность мозга, в результате чего ухудшаются память и умственные способности. Отсутствие в рационе углеводов, жиров и омега-3 кислот также может привести к уменьшению активности мозга. Врач рекомендует включать регулярные физические упражнения, поскольку они способствуют улучшению кровообращения в мозге и увеличивают его нейропластичность.

Постоянный стресс также входит в список вредных привычек, вызывающих быструю утомляемость мозга и снижение эффективности принятия решений. Курение в состоянии стресса может привести к сужению сосудов, что в будущем угрожает развитием инсульта, а также болезней Альцгеймера и Паркинсона.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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