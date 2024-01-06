Эндокринолог рассказала о нормах употребления пищевых добавок

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Юргита Вараева подчеркнула, что пищевые добавки могут благотворно влиять на здоровье, однако лишь в том случае, если они соответствуют законодательным нормам.

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Физические нагрузки или заболевания могут привести к дефициту питательных веществ, необходимых для организма, в обычной пище. В таких ситуациях добавки могут быть включены в ежедневный рацион для восстановления необходимого баланса.

С целью снижения калорийности многие решают заменить сахар на сахарозаменитель, такой, как стевиолгликозид, который считается одним из наиболее полезных. Потребление этого вещества не сопровождается выявленными негативными эффектами.

Тем не менее, важно помнить, что употребление сахарозаменителя должно быть умеренным, чтобы избежать негативного воздействия на организм. Что касается консервированных продуктов, регулярное потребление таких продуктов не рекомендуется из-за высокого содержания консервантов и соли.

"Для жителей России, кстати, характерно повышенное потребление соли, поэтому важно следить за уровнем использования этой добавки", — отметила Вараева.

Важна также правильная дозировка всех добавок. Несмотря на то, что каждый продукт, доступный для приобретения, в умеренных количествах является безопасным, необходимо обращать внимание на общий баланс и разнообразие рациона для обеспечения здорового питания, передаёт портал RT на русском.