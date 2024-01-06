Психолог рассказала о трёх составляющих идеального свидания

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Известный психолог, доктор Ария Кэмпбелл-Данеш утверждает, что нашла формулу идеального свидания.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По словам специалиста, в данном случае на помощь приходит баланс трёх обязательных составляющих, при соблюдении которого свидание станет просто прекрасным.

Как пишет Mirror, три обязательных компоненты успешного свидания таковы: привлекательность в глазах партнёра, романтическая стабильность и стресс, вызванный знакомством.

Первые две составляющие нужно поддерживать на одном уровне, не позволяя им снижаться. То есть партнёр не должен сомневаться в вашей привлекательности, а обстановка встречи должна оставаться для него романтичной. В то же время последний фактор, то есть уровень стресса, нужно стараться уменьшить, уверена доктор Ария Кэмпбелл-Данеш.

Если эти три компоненты будут находиться в правильном балансе, дальше будет работать уже простая физиология. Дальше остаётся дело за малым — поддерживать на нормальном уровне дофамин — гормон счастья — у вашего партнёра, который быстро привыкнет, что рядом с вами ему хорошо.

"Применяя научно обоснованные стратегии повышения жизнестойкости и снижения хронического стресса, вы не просто мечтаете о любви — вы создаёте её", — добавила психолог.